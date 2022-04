Joyeux dimanche des Rameaux 2022, les plus belles images de salutations sur WhatsApp

Le dimanche des Rameaux est célébré aujourd’hui 10 avril 2022. La journée, qui commémore l’entrée de Jésus à Jérusalem, est également célébrée avec des images et des GIF à envoyer sur WhatsApp. Voici une sélection des meilleurs.

Aujourd’hui, c’est le dimanche des Rameaux, c’est-à-dire le dimanche avant la Semaine Sainte et le dimanche de Pâques, qui arriveront dans sept jours. Aujourd’hui est dédié à la célébration de l’entrée de Jésus à Jérusalem et marque le début des derniers jours de la vie terrestre du Christ : la Semaine Sainte, en fait. La grande tradition associée au dimanche des Rameaux est évidemment celle de l’olivier, dont les branches sont distribuées et données lors des messes du jour. Mais pourquoi cette plante ? Outre la présence récurrente de l’olivier dans les récits bibliques, les rameaux d’olivier ont été agités par la foule en liesse à l’entrée de Jésus à Jérusalem. Ce jour-là, il est toujours agréable d’envoyer des salutations à des amis et à des proches via un message sur WhatsApp, avec une image thématique ou un GIF.

Bonjour et bon dimanche des Rameaux, images pour les salutations sur WhatsApp

Pour souhaiter un jour de fête, notamment à des amis et parents éloignés, vous pouvez utiliser une image ou un GIF animé à envoyer sur WhatsApp. C’est simple : choisissez simplement votre favori, maintenez enfoncé avec votre doigt et sélectionnez « Enregistrer l’image ». Voici une sélection des meilleures images à envoyer sur WhatsApp pour célébrer le dimanche des Rameaux.