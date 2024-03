Samsung adopte enfin une fonction Android que d’autres utilisent depuis plusieurs années

Google a essayé d’améliorer Android et de lui apporter de nouvelles fonctionnalités qu’il met ensuite à la disposition de tous les constructeurs. Ces caractéristiques sont généralement positives et nous en tirons le meilleur parti. Samsung semble désormais avoir commencé à utiliser l’une des plus intéressantes, associée aux mises à jour, après que tous les autres constructeurs en ont profité pour leurs smartphones.

Le sujet des mises à jour a toujours été compliqué dans l’univers Android. Les marques choisissent souvent de ne pas investir dans ce domaine, laissant leurs smartphones abandonnés et exposés à des problèmes de sécurité qui pourraient être simples à contourner et à prévenir.

Pour améliorer ce processus, Google a introduit il y a quelques années les mises à jour transparentes, qui garantissent des installations de mises à jour plus rapides. Celles-ci sont effectuées en arrière-plan et dans une zone différente du stockage, ce qui accélère le processus d’installation.

Samsung semblait avoir une certaine réticence à adopter ce procédé, ne pas l’utiliser sur ses smartphones, sans raison évidente. Cela semble changer maintenant, avec la dernière mise à jour qui a atteint le Galaxy A55. Comme cela a été rapporté par plusieurs sources, cette fois, des mises à jour transparentes sont présentes.

Comme on peut le voir dans l’image ci-dessus, l’interface One UI a changé et comporte des messages différents. Il indique maintenant qu’il « télécharge et installe » la mise à jour, puis passe à la phase la plus simple. Dans ce cas, le bouton indique seulement qu’il va redémarrer et que le processus se termine.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les mises à jour transparentes, il permet aux appareils d’installer une mise à jour en arrière-plan et de l’appliquer au démarrage. Bien qu’elle soit normalement plus lente et puisse consommer plus de stockage, la partition A/B permet une installation plus sûre, car en cas de problème, elle peut être restaurée à la version précédente du logiciel.

On ne sait pas si cette méthode de mise à jour d’Android sera étendue à d’autres smartphones Samsung ni comment cela se produira. Ce processus est normalement préparé en usine et toujours avant d’arriver aux utilisateurs. Dans le cas de nouveaux équipements, cela devrait devenir la norme.