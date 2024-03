Android 15 : Google simplifie le partage audio du smartphone avec des amis via Bluetooth

Comme nous l’avons montré à plusieurs reprises, Android 15 apparaît comme une version du système de Google qui le portera vers de nouveaux sommets. Si les premières nouvelles le promettaient, la nouvelle mise à jour le renforce. La dernière innovation trouvée permettra de partager facilement l’audio d’un smartphone avec des amis via Bluetooth.

simplement l’audio d’un smartphone

Même s’il s’agit d’un appareil personnel, le smartphone est souvent partagé pour écouter de la musique ou simplement passer du temps sur des services de streaming. Bien que cela puisse se faire entre amis, le partage de son ne peut pas se faire, du moins directement.

Cela pourrait changer avec l’arrivée de la version finale d’Android 15, du moins à en juger par ce que l’on peut trouver dans la deuxième version dédiée aux développeurs. Dans cette nouvelle version lancée maintenant, apparaissent les premières bases de partage audio via Bluetooth.

Les informations sont encore rares, mais dans le domaine de la configuration de ces appareils, les nouvelles fonctionnalités sont déjà visibles. Ici, la nouvelle option « Partage audio » apparaît, qui amène ensuite l’utilisateur à un nouvel écran où cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée.

Android 15 va encore plus loin avec le Bluetooth

On trouve également ici une phrase qui décrit apparemment la nouvelle fonctionnalité d’Android 15. Nous parlons de « Autoriser d’autres personnes à écouter votre multimédia avec vous en utilisant vos propres écouteurs compatibles ». Avec cette description, la fonctionnalité est évidente.

Pour l’instant, il semble que Google ait encore beaucoup à faire dans ce domaine. L’option peut être activée, mais finit par repartir sans rien offrir à l’utilisateur. Bientôt, dans une prochaine version d’Android 15, cela devrait montrer davantage et notamment comment cela fonctionne pour tout le monde.

Il s’agit d’une autre nouvelle fonctionnalité que Google prépare pour Android 15 qui rendra ce système encore meilleur et avec plus de capacités. Nous avions déjà assisté à l’arrivée de la communication par satellite, mais il est désormais clair que le partage audio du smartphone via Bluetooth sera également quelque chose que tout le monde voudra utiliser.