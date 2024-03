Développement d’une technologie qui promet de mettre fin au plus grand problème des écrans OLED

La technologie OLED souffre depuis des années du problème du « burn-in ». Maintenant, une technologie promet de résoudre ce problème.

L’écran AMOLED du Samsung Galaxy S24 Ultra, l’un des meilleurs smartphones du marché en 2024 / Photographie de AndroAall

L’industrie de l’électronique grand public a choisi la technologie OLED comme référence pour développer des écrans pour les produits haut de gamme. Smartphones, téléviseurs, moniteurs… De plus en plus de catégories de produits utilisent des panneaux à base de diodes organiques en raison de leurs nombreux avantages par rapport aux panneaux LCD.

Mais les écrans OLED ne sont pas parfaits. En réalité, depuis le début, ces types d’écrans ont un problème majeur d’effet de « burn-in » ou de « brûlure », qui a été atténué dans une certaine mesure grâce à différentes techniques et à l’utilisation de matériaux de plus en plus de qualité, mais qui continue de causer des maux de tête aux fabricants et aux consommateurs.

Cependant, cela pourrait bientôt changer : un groupe de chercheurs de l’Université de Cambridge a développé un nouveau type de conception d’écrans OLED qui pourrait résoudre définitivement ce problème et ainsi prolonger considérablement la durée de vie de ces écrans.

Diodes émetteurs de lumière bleue isolés pour éliminer le problème de « burn-in » sur les écrans OLED

Avant de rechercher une solution, les chercheurs ont dû comprendre pourquoi l’effet de « burn-in » si caractéristique des écrans OLED se produit.

Pendant l’étude, ils ont découvert qu’une émission de lumière instable et inefficace de l’un des trois diodes responsables de l’émission de lumière (plus précisément, du sous-pixel responsable de l’émission de lumière bleue) est le principal problème à l’origine de cet effet.

En tenant compte de cela, ils se sont mis au travail pour trouver une solution. Étant donné que la diode émettrice de lumière bleue est la « coupable » de l’effet, ils ont décidé de placer un matériau isolant sur cette diode, afin de réduire l’instabilité de la lumière bleue et de protéger le reste du panneau.

Ainsi, ils parviennent à augmenter considérablement la durabilité du sous-pixel bleu pour réduire le risque de brûlure, à un point où la durée de vie prévue du panneau dépasse la durée d’utilisation typique et où l’effet cesse d’être un problème, sauf dans certains cas extrêmes.

En passant, ils ont également réussi à améliorer l’efficacité d’un point de vue énergétique, ce qui pourrait entraîner des panneaux consommant moins d’énergie.

L’application de ce changement impliquerait un changement de paradigme dans la fabrication des écrans OLED par l’industrie, il faudra donc encore quelques années avant que la technologie ne soit suffisamment mature pour être mise en œuvre par les grands fabricants d’écrans OLED. Néanmoins, cette recherche ouvre la porte à un avenir où les smartphones, les téléviseurs et les moniteurs avec des écrans OLED ne seront plus confrontés à l’un des grands problèmes qu’ils ont connus depuis des années.