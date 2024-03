Apple a essayé d’amener l’Apple Watch sur Android mais s’est rendu compte que « c’était impossible »

Même s’il propose certains de ses services sur Android, Apple n’a pas la même approche avec son hardware. L’Apple Watch fait partie de ces exemples qui n’ont jamais été possibles à utiliser sur un smartphone Android. C’est l’un des arguments du procès contre Apple, qui a maintenant révélé qu’il avait tenté d’adapter sa smartwatch à Android, mais que cela s’était finalement révélé impossible.

Smartwatch est inscrit dans le processus

Le procès le plus récent intenté contre Apple, toujours avec des accusations de monopole, promet d’apporter beaucoup d’informations au public. Le ministère américain de la Justice comprend que le créateur de l’iPhone limite les choix des consommateurs et crée un écosystème qui les maintient liés à ses propositions.

L’une des accusations présentées porte sur l’Apple Watch et le fait qu’elle ne peut être utilisée qu’avec l’iPhone. Le DoJ comprend qu’en agissant de cette manière, l’entreprise finit par obliger les utilisateurs à s’en tenir à l’iPhone et à ne pas pouvoir chercher d’alternatives dans l’univers Android.

L’argument est que lors de l’achat d’équipement avec le prix de l’Apple Watch, le changement est compliqué. Après cet investissement, les consommateurs ne peuvent plus échanger ou n’utilisent plus la smartwatch, choisissant de rester avec l’iPhone et tout ce que propose Apple.

Impossible d’avoir Apple Watch sur Android

Après cette accusation, Apple n’a pas tardé à réagir et à révéler un peu son passé et ce scénario. La société a révélé que dans le passé, elle avait tenté d’amener l’Apple Watch sur Android et que cette enquête avait duré 3 ans pour conclure qu’il s’agissait d’une tâche impossible.

D’après ce qu’Apple a révélé, l’utilisation de l’Apple Watch sur Android est impossible en raison de limitations techniques. Face à ce scénario, l’entreprise a fini par abandonner son idée et a abandonné son projet d’intégrer sa smartwatch au système de Google et à encore plus d’utilisateurs potentiels.

Il est intéressant de noter que ce n’est pas la première fois que cette information est rendue publique. Dans un passé récent, des informations suggèrent que cette extension du support Apple Watch a été tentée pendant 3 ans. A l’époque, la justification qui émergeait pour la fin de ce projet était qu’il pourrait éloigner de nombreux consommateurs de l’iPhone et de cet écosystème plus fermé. Or, la justification donnée est légèrement différente.