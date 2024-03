Microsoft embauche le fondateur controversé de DeepMind, Mustafa Suleyman, pour diriger la nouvelle unité d’IA

Qu’est-ce qui vient de se passer? Microsoft embauche l’une des personnalités les plus importantes et les plus controversées du monde de l’IA pour diriger sa nouvelle unité d’intelligence artificielle. Mustafa Suleyman, co-fondateur de DeepMind de Google et directeur général de la startup d’IA Inflection, deviendra PDG et vice-président exécutif de Microsoft AI. L’organisation se concentre sur les produits d’IA grand public de Microsoft, notamment Copilot, Bing, Edge et GenAI.

« Je connais Mustafa depuis plusieurs années et je l’admire beaucoup en tant que fondateur de DeepMind et d’Inflection, et en tant que visionnaire, créateur de produits et bâtisseur d’équipes pionnières qui poursuivent des missions audacieuses », a écrit Satya Nadella, PDG de Microsoft.

Je suis ravi d’annoncer qu’aujourd’hui je rejoins @Microsoft en tant que PDG de Microsoft AI. Je dirigerai tous les produits et recherches d’IA grand public, y compris Copilot, Bing et Edge. Mon amie et collaboratrice de longue date Karén Simonyan sera la scientifique en chef, et plusieurs de nos incroyables… – Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) 19 mars 2024

Suleyman a cofondé DeepMind à Londres en 2010. Quatre ans plus tard, la société a été rachetée par Google pour 500 millions de dollars. Il quitte son poste actuel de PDG d’Inflection, qu’il a cofondé après avoir quitté Google en 2022. La cofondatrice Karén Simonyan et d’autres de la startup le suivent chez Microsoft.

Suleyman est une figure controversée au fil des ans. En 2019, il a été mis en congé de DeepMind pour certains des projets qu’il a dirigés, dont un impliquant le National Health Service du Royaume-Uni, où le Royal Free Hospital de Londres a illégalement donné à DeepMind l’accès à 1,6 million de dossiers de patients, selon l’organisme britannique de surveillance de la confidentialité des données.

En 2021, le Wall Street Journal a rapporté que Suleyman avait été démis de ses fonctions de direction chez DeepMind à la suite de plaintes selon lesquelles il aurait intimidé le personnel. Google a déclaré avoir suivi une formation de développement professionnel pour répondre aux préoccupations, tandis que Suleyman lui-même a déclaré au WSJ qu’il « a poussé les personnes trop fort et que, parfois, mon style de gestion n’était pas constructif. Je m’excuse sans équivoque auprès de ceux qui ont été touchés ».

Mon cœur va aux femmes blessées par cette personne. IIUC, certains d’entre vous sont bâillonnés, et cela doit ressembler à une gifle. Un jour, il m’a crié dessus parce que j’avais un doctorat.https://t.co/VXd6My4diN https://t.co/0tCRkhvyFQ – MMitchell (@mmitchell_ai) 19 mars 2024

D’autres rapports faisant état d’intimidation de Suleyman ont eu lieu en août 2021, lorsqu’il a été accusé de s’être envolé, de crier, d’humilier et de faire pleurer les employés après l’avoir rencontré. Margaret Mitchell, scientifique en chef de l’éthique et chercheuse à Hugging Face, a écrit sur X que Suleyman lui avait un jour crié dessus parce qu’elle avait un doctorat.

Plusieurs personnes ont déclaré que Suleyman criait parfois après les employés lors de réunions de groupe et en tête-à-tête. Il « bavardait » également au bureau sur le licenciement de certaines personnes et agissait parfois en conséquence, ont déclaré ces personnes.https://t.co/d4uFUUfyyO pic.twitter.com/wbwSZgkros – Business Insider (@BusinessInsider) 6 août 2021

Microsoft est en train de devenir une force dominante dans le secteur de l’intelligence artificielle générative, après avoir investi 13 milliards de dollars dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, qui s’efforce d’intégrer davantage la technologie du géant de l’IA dans les produits Microsoft. La firme de Redmond espère consolider sa position avec l’acquisition de Suleyman, dont le départ d’Inflection, ainsi que celui de plusieurs autres salariés, sera un coup dur pour la startup.



