Symptômes de plus en plus précoces de l’allergie au pollen, antihistaminiques et vaccins : l’expert explique que faire

Éternuements, yeux rouges et irrités, larmoiement et nez bouché sont tous des symptômes de l’allergie au pollen, une réaction immunitaire qui se manifeste plus tôt que prévu en raison des floraisons de plus en plus précoces. Nous en parlons avec le Dr Gianmarco Rea, spécialiste en allergologie et membre de la SIMG, afin de faire le point sur les traitements les plus efficaces et les nouveaux vaccins disponibles.

Secrétaire de la Société Italienne de Médecine Générale (SIGM) de la région du Latium et spécialiste en rhino-allergologie Symptômes des allergies au pollen de plus en plus précoces et prolongés en raison des floraisons anticipées Les symptômes de l’allergie au pollen deviennent de plus en plus précoces, non seulement pour ceux qui vivent à la campagne, mais aussi en ville, où le réchauffement climatique anticipe les floraisons de nombreuses espèces, lançant ainsi la période des allergies saisonnières plus tôt que prévu. L’année 2024 ne fait pas exception, puisque depuis plusieurs semaines, on observe une augmentation significative du nombre de consultations allergologiques liées à la reprise végétative. « Nous avons un pic de rhinites allergiques », explique le Dr Gianmarco Rea de la Société Italienne de Médecine Générale (SIMG) et spécialiste en allergologie. « Les graminées et les bouleaux, principalement en milieu rural, ainsi que l’urticaire en milieu urbain, sont quelques-unes des plantes qui libèrent de grandes quantités de pollen dans l’air, encore une fois en avance sur le calendrier pollinique cette année. » Qu’est-ce que l’allergie au pollen exactement ? En général, l’allergie se réfère à la réponse excessive du système immunitaire au contact de substances, appelées allergènes, reconnues comme étant nocives pour l’organisme. Les pollens font partie des allergènes inhalés les plus courants, pouvant être saisonniers en raison de leurs caractéristiques de diffusion variables selon la période de floraison des plantes et les zones géographiques. Cependant, il est également vrai que le changement climatique influence les allergies à différents pollens, anticipant et prolongeant souvent le calendrier pollinique. Les symptômes de l’allergie au pollen Quels sont les symptômes de l’allergie au pollen ? Les symptômes de l’allergie au pollen peuvent varier en fonction de la quantité d’allergènes auxquels on est exposé et, bien sûr, du mode de contact. Normalement, lors de l’inhalation et du contact avec les muqueuses du nez, des yeux et des voies aériennes supérieures, la réaction allergique se manifeste par une rhinite, une congestion nasale et des éternuements ; une conjonctivite, avec des yeux rouges, gonflés et larmoyants ; et une toux irritante. Chez les sujets asthmatiques, une exacerbation des symptômes de l’asthme, tels que des spasmes bronchiques et une sensation de manque d’air, se manifeste. Tous ces symptômes, plus ou moins graves selon le degré de sévérité de l’allergie, altèrent significativement la qualité de vie, provoquant un malaise et compromettant également la qualité du sommeil. Comment savoir si l’on est allergique et à quoi ? L’examen le plus courant, que je recommande de faire, est le test cutané, une méthode d’essai épicutanée légèrement invasive, consistant à « piquer » différentes concentrations de pollens sur la surface interne de l’avant-bras, puis à évaluer s’il y a ou non une réaction allergique. En cas de réponse positive, se manifestant par l’apparition de papules caractéristiques, de zones enflées et rouges de la peau, le médecin peut décider d’approfondir la situation avec des analyses de sang ou d’autres types d’examens. Antihistaminiques et vaccins : remèdes et traitements contre les allergies Que doit-on faire si l’on est allergique ? Certainement, pour éviter une réaction allergique, la première chose à faire est de limiter autant que possible l’exposition à l’allergène. Pour les pollens en particulier, les masques – qui nous ont tant aidés pendant la Covid – peuvent se révéler une précieuse barrière, tout comme certaines mesures quotidiennes, telles que garder les fenêtres le plus souvent fermées pendant la période des floraisons, surtout en cas de vent. Et l’antihistaminique ? Quand faut-il le prendre ? Pendant la phase aiguë, lorsque l’on a besoin de soulager les symptômes de l’allergie, le spécialiste peut prescrire un traitement médicamenteux : dans ce cas, l’antihistaminique est le médicament le plus utilisé, pouvant être pris quotidiennement. Des sprays nasaux, qui agissent comme une barrière au niveau nasal, et des lavages nasaux, permettant d’éliminer mécaniquement la présence de pollens sur les muqueuses, peuvent également être associés. En fonction de la gravité, des corticoïdes tels que la bétaméthasone peuvent également être utilisés en tant que médicament d’urgence. Existe-t-il des vaccins contre les allergies au pollen ? Oui, nous avons des vaccins sûrs et efficaces, qui ont l’avantage de soulager les symptômes allergiques et qui, surtout par communiqué aux médicaments qui ne sont pas curatifs, luttent contre la cause de l’allergie en désensibilisant le patient à l’allergène. Nous avons des vaccins sublinguaux et des vaccins sous-cutanés, indiqués pour les personnes souffrant d’allergies respiratoires aux pollens, tels que les graminées, les bouleaux et l’urticaire, ainsi que pour les allergies aux acariens et aux poils de chien ou de chat. Les premiers, les sublinguaux, sont pris par voie orale, en prenant une petite dose de vaccin qui est laissée sous la langue pendant quelques minutes, même à la maison ; les vaccins sous-cutanés sont quant à eux injectés sous-cutanément, jusqu’à la fin de la série de vaccins. Cela peut varier en fonction du type d’allergène, mais en général, dans un délai de 2 ou 3 ans, cela conduit à la guérison ou à une réduction des symptômes, avec une amélioration significative de la qualité de vie du patient. Bien sûr, plus tôt on commence à utiliser ces thérapies, dès le plus jeune âge, plus tôt on guérit de l’allergie, en particulier chez les jeunes. C’est pourquoi il est important de ne pas négliger le problème des allergies chez les enfants, pour lesquels ce type d’immunothérapie est recommandé, car leur système immunitaire est nettement plus réactif que celui des adultes.