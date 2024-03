Pourquoi Elon Musk a dû révéler le code source de son chatbot Grok

Intelligence artificielle (IA)

Musk a rendu public le code source de son chatbot Grok. Et c’est seulement le premier pas dans la nouvelle guerre pour le contrôle de l’intelligence artificielle. Actuellement, la question de l’IA open source est sur la table. La Silicon Valley est divisée, certains pensent que le codage à la base de l’intelligence artificielle devrait être public, tandis que d’autres veulent la protéger. Le code source est le texte d’un programme qui définit le flux d’exécution, en d’autres termes, il contient les instructions sur le fonctionnement du logiciel. Il est clair que, une fois rendu open source, n’importe qui pourra prendre le code, le modifier ou l’utiliser pour construire ses propres chatbot. En effet, bien que Musk plaide en faveur de la transparence pour dévoiler son chatbot, il y a surtout une stratégie dans le choix de rendre son IA open source. Musk se dépêche de rattraper le retard d’Open AI, si l’entreprise rendait son code public, elle pourrait rattraper son retard et dépasser la concurrence. Musk n’est pas le seul, Meta, Google et la start-up française Mistral ont également choisi de rendre leurs chatbot open source.

OpenAI, qui est actuellement le leader du marché et propose le chatbot le plus puissant et performant, n’a aucune raison de rendre son code public. Au contraire, cela risquerait de donner un avantage à ses concurrents. Selon Subbarao Kambhampati, professeur d’informatique à l’Arizona State University, l’open source de la technologie AI d’aujourd’hui est l’approche la plus sûre. Mais il a ajouté que des entreprises comme xAI et Meta n’ont pas choisi l’open source pour cette raison.

Comment fonctionne Grok

Le chatbot a été conçu par xAI et a été formé sur un modèle appelé Grok-1. Le nom est une déclaration d’intention, il vient du verbe « to grok », utilisé dans les années 60 par les hippies californiens et ensuite resté dans le jargon informatique. Il indique comprendre pleinement et intuitivement un concept, ce n’est pas un hasard si le verbe est largement utilisé dans le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams, l’un des livres préférés d’Elon Musk.

Comme l’explique le milliardaire, le chatbot « aime l’ironie » et répondra aux « questions provocantes que la plupart des autres systèmes d’intelligence artificielle rejettent ». De plus, Grok a un avantage sur ses concurrents : « Il a accès aux informations mises à jour de la plateforme X », souligne Musk. Cependant, le chatbot a déjà soulevé des doutes après avoir révélé à un utilisateur la recette pour synthétiser la cocaïne.

Le mouvement d’Elon Musk

« Il reste encore du travail à faire, mais cette plateforme est déjà de loin la plus transparente », a-t-il écrit le 17 mars en réponse à un commentaire sur X. Ce mouvement est une réponse à la confrontation entre Musk et OpenAI. En effet, le milliardaire a intenté un procès à la maison mère des ChatGPT, soutenant que la technologie ne devrait pas être entre les mains de quelques géants. Musk avait également déjà signé une lettre demandant de ralentir l’entrée de l’IA sur le marché. « Nous invitons tous les laboratoires d’intelligence artificielle à suspendre immédiatement pendant au moins 6 mois le développement de systèmes d’intelligence artificielle plus puissants que le GPT-4 », peut-on lire dans l’appel contre l’IA générative. Selon Musk, une mauvaise gestion de l’IA pourrait causer plus de dommages que n’importe quelle autre technologie : « Elle a le potentiel de détruire la civilisation », a-t-il déclaré. Selon l’entrepreneur, l’idéal serait de développer une intelligence artificielle dont la mission précise est de se concentrer sur la compréhension de la nature de l’Univers. Et surtout, la transparence est fondamentale, car elle lui permettra de rattraper les mois de retard et d’être compétitif sur le marché.