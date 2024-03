Contrôler l’Apple Watch avec des gestes du doigt

Ça ressemble à de la science-fiction : tu tapes ton pouce et ton index ensemble et ta chanson préférée démarre sur ton haut-parleur Bluetooth. Tu fermes le poing et ta montre répond à un appel. Tu fermes le poing deux fois de suite et ton film se met en pause sur la télévision. Ces gestes avec les doigts fonctionnent déjà aujourd’hui – même avec les anciennes Apple Watches.

Le double-tap contrôle votre Apple Watch

Sur l’Apple Watch 9 ou ultérieure, dans le menu de l’application Apple Watch, vous trouverez la fonction « Double Tap ». Lorsque vous portez votre Apple Watch, vous pouvez choisir ce que votre montre doit faire lorsque vous tapez deux fois avec vos doigts.

Avec ce geste des doigts, vous pouvez soit sélectionner Play/Pause lors de la lecture de musique, soit passer à la chanson suivante. Sur la pile intelligente (qui est un écran affichant les widgets les plus importants et les plus récents), vous pouvez choisir si le double-tap doit être « Étendu » ou « Sélectionné ».

En dehors de ces réglages que vous pouvez définir dans votre application Watch sous « Gestes », il existe d’autres fonctions prédéfinies pour ce geste des doigts. Vous pouvez ainsi accepter un appel ou répondre à un message.

Cela ressemble à une nouvelle fonctionnalité plus ou moins impressionnante des dernières Apple Watches. Cependant, il est possible de contrôler la montre avec différents gestes depuis longtemps !

Gestes des doigts également sur les anciennes Apple Watches

Ce que je ne savais pas non plus : même ma vieille Apple Watch SE prend en charge les gestes des doigts.

Si vous avez une ancienne Apple Watch, vous trouverez dans l’application Apple Watch sous l’onglet « Gestes » uniquement l’option « Couvrir pour activer le son ».

Vous trouverez plutôt ces gestes des doigts dans l’application Apple Watch sous l’onglet « Accessibilité ». Là, l’option « AssistiveTouch » sera le bon choix.

Les gestes des doigts se cachent sous « AssistiveTouch »

Les gestes des doigts sur les anciennes Apple Watches s’appellent « Gestes de la main »

Ici, vous pouvez définir ce qui doit se produire lorsque vous joignez vos doigts. Ce qui est surprenant, c’est que vous avez un large choix d’options.

Vous pouvez définir des actions pour quatre mouvements différents : joindre les doigts, joindre les doigts deux fois, fermer le poing et faire le poing deux fois de suite.

Que pouvez-vous faire avec des gestes des doigts ?

Vous pouvez utiliser des gestes des doigts pour contrôler votre Apple Watch, par exemple pour avancer ou sélectionner quelque chose. Vous pouvez également afficher la vue d’ensemble des applications ou ouvrir le centre de contrôle. Avec ces options, vous pouvez remplacer le clic du bouton (ou de la couronne) ou la rotation de la couronne par des gestes des doigts. En bref, vous contrôlez votre Apple Watch.

Mais il y a beaucoup plus de possibilités ! Par exemple, vous pouvez définir qu’un double-tap ou un poing doit ouvrir Apple Pay ou lancer Siri.

Sauf en cas de restrictions physiques, toutes ces fonctions sont plutôt des gadgets que des nécessités. Le fait qu’elles soient répertoriées dans « Accessibilité » a une raison, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas les utiliser pour vous amuser.

Lorsque le serveur arrive à votre table avec le terminal de paiement : il suffit de taper décontracté avec votre coude posé sur la table et ensuite de bouger votre poignet en direction du terminal pour payer la facture – c’est possible.

Tout comme impressionner vos collègues lors d’une réunion d’affaires en tapant sur votre montre et en demandant à voix haute l’heure à Chicago – et Siri vous répond sans que vous ayez touché votre montre.

Que ce soit embarrassant ou cool, chacun peut en juger par lui-même, mais c’est possible !

Vous pouvez également démarrer Apple Pay avec un geste des doigts. Image : Bing KI Image Generator

Gestes des doigts + Raccourcis : la combinaison ultime

Les gestes des doigts sur l’Apple Watch deviennent vraiment puissants lorsque vous les associez à des raccourcis, car vous pouvez également les définir comme action.

Les possibilités semblent quasi illimitées ici – en réalité, beaucoup de choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez. Cependant, il y a tout de même quelques bons cas d’utilisation.

Vous pouvez également définir des raccourcis pour des gestes des doigts sur l’Apple Watch

Pour effectuer ces actions, vous créez d’abord les raccourcis souhaités dans l’application Raccourcis sur votre iPhone. Malheureusement, vous ne pouvez pas filtrer ici quelles actions peuvent également être exécutées sur l’Apple Watch, vous ne pouvez donc le découvrir qu’en testant.

6 utilisations des raccourcis par gestes des doigts sur l’Apple Watch

Après avoir créé quelques raccourcis, il est préférable de les tester d’abord dans l’application Raccourcis sur la montre. Si cela fonctionne, vous pouvez ensuite définir le raccourci comme action d’un geste des doigts pour votre Apple Watch.

Voici quelques exemples de raccourcis que vous pouvez déclencher avec des gestes des doigts sur l’Apple Watch :

Appel : Faites appeler quelqu’un par votre Apple Watch en tapant du doigt. Envoyer un message : Malheureusement, vous devez confirmer ici que le message doit être envoyé, même si vous avez déjà spécifié le contenu et le destinataire dans le raccourci. Sinon, cette fonction serait parfaite pour demander discrètement de l’aide dans des situations délicates. Navigation : Laissez votre Apple Watch vous ramener chez vous ! Ici aussi, vous devez malheureusement appuyer à nouveau avant que la navigation ne commence, mais au moins vous n’avez pas à entrer une adresse laborieusement. Musique : Vous pouvez démarrer une chanson ou une playlist sur Apple Music. Contrôle de l’Apple TV : Au lieu de prendre la télécommande, vous tapez des doigts pour mettre le film en pause. Apple Home : Éteignez la lumière en fermant le poing.

Au final

Il y a beaucoup de potentiel dans le contrôle de votre Apple Watch avec des gestes des doigts, et à l’avenir, il pourrait y avoir encore plus de possibilités. Il serait utile que Apple aligne davantage les raccourcis sur l’Apple Watch et qu’il évite les confirmations inutiles.