Android suit iOS et Google Wallet recevra désormais les tickets créés pour l’iPhone

Au sein de l’écosystème Google, Android est très important. Ce système dédié aux smartphones vous réserve de nombreuses fonctionnalités, comme le Wallet. Celui-ci devrait bientôt recevoir une nouvelle fonctionnalité permettant de suivre iOS. Google Wallet recevra désormais les tickets créés pour l’iPhone.

Grande nouvelle pour Google Wallet

Dans un monde de plus en plus numérique, il est normal que nous abandonnions le papier et supposions que tout arrive dématérialisé. C’est là qu’interviennent les portefeuilles numériques, où nous stockons les billets et autres cartes que nous commençons à utiliser quotidiennement.

Apple mise déjà depuis quelques années sur ces fonctionnalités, Google suivant de près le même chemin. Les fichiers pkpass bien connus stockent les tickets des utilisateurs et sont utilisés exclusivement par iOS et iPhone.

Le passer à Android était possible, mais toujours en utilisant une application externe pour le convertir en Android Wallet. Cela va bientôt changer, en fonction des avancées, la solution Android pouvant charger et utiliser ces fichiers.

Android utilisera les tickets iPhone

En pratique, cette nouvelle fonctionnalité garantit que tout ticket dans ce format universel peut être téléchargé directement sur Android. Il n’est plus nécessaire de le convertir avant de pouvoir l’utiliser soit sur un smartphone, soit sur n’importe quelle montre connectée avec WearOS.

Les projets de Google pour rendre ce nouveau produit Android disponible ne sont pas connus. Pour l’instant, il est accessible à un groupe limité d’utilisateurs de Google Wallet, pour être minutieusement testé et évalué. Plus tard, on l’espère, elle sera généralisée et accessible à tous.

Le géant de la recherche semble parier sur Google Wallet pour assurer une plus grande universalité à sa solution. Grâce à sa présence sur le smartphone, les utilisateurs peuvent y stocker leurs cartes et billets, facilement et rapidement.