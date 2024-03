Télescope James Webb fait une découverte curieuse dans l’espace profond : alcool

Le puissant œil du télescope spatial James Webb de la NASA a identifié des produits chimiques vitaux autour de deux étoiles jeunes. Oui, le télescope a découvert de l’éthanol (l’alcool trouvé dans les boissons alcoolisées), ainsi qu’un autre ingrédient trouvé dans le vinaigre. Serait-ce des « signaux extraterrestres » ?

La NASA recherche des mondes habitables, avec des conditions similaires à la Terre

Les astronomes ont tourné leur puissant télescope spatial, en orbite à 1 609 340 kilomètres de la Terre, vers les régions cosmiques entourant ces protoétoiles, qui sont si jeunes qu’elles n’ont pas encore formé de planètes. Cependant, il est presque certain qu’elles le feront : la NASA soupçonne que presque toutes les étoiles aient au moins une planète.

Ainsi, dans ces régions de formation planétaire, le télescope Webb a trouvé des « molécules organiques complexes », dont de l’éthanol. De manière cruciale, ces ingrédients, qui se forment dans les matériaux glacés de l’espace froid, peuvent un jour devenir partie intégrante des objets futurs du système solaire, y compris les grands astéroïdes qui peuvent transporter des molécules organiques et des matériaux importants pour les planètes. Rappelons que la majeure partie de l’eau sur Terre, par exemple, pourrait provenir des impacts d’astéroïdes.

Le télescope Webb transporte des instruments appelés spectrographes, qui peuvent détecter la composition d’objets ou de lieux éloignés, tels que les atmosphères de planètes extraterrestres. Les spectrographes séparent la lumière provenant de ces objets, de manière similaire à un prisme. Différents éléments ou molécules absorbent différents types de lumière, de sorte que la lumière vue par Webb peut permettre de discerner quels produits chimiques sont présents et lesquels ne le sont pas.

L’image ci-dessous montre les différents spectres de lumière capturés par Webb lors de l’observation de la lointaine protoétoile IRAS 2A. L’éthanol était présent dans différents groupes de matériaux glacés.

La NASA indique que, outre l’alcool, le télescope Webb a identifié de l’acide formique, du méthane et probablement de l’acide acétique. Ce sont des « ingrédients clés pour créer des mondes potentiellement habitables », a déclaré l’agence spatiale.

Un monde habitable est un monde qui a les conditions pour soutenir la vie, bien que cela ne signifie pas nécessairement qu’il y ait de la vie. La NASA recherche actuellement des mondes qui pourraient être habitables, certains d’entre eux pouvant même ressembler à la Terre recouverte d’océans.

Les capacités puissantes du télescope Webb

Le télescope Webb – une collaboration scientifique entre la NASA, l’ESA et l’Agence spatiale canadienne – est conçu pour explorer les confins de l’univers et découvrir de nouvelles connaissances sur l’univers primordial. Mais il observe également des planètes intrigantes dans notre galaxie, ainsi que des planètes et des lunes de notre système solaire.

Voici comment Webb réalise des exploits sans précédent et continuera probablement de le faire pendant des décennies :

Miroir géant : Le miroir de Webb, qui capte la lumière, a un diamètre de plus de 6,4 mètres. C’est plus de deux fois et demie plus grand que le miroir du télescope spatial Hubble. Capturer plus de lumière permet à Webb de voir des objets plus lointains et anciens. Comme décrit ci-dessus, le télescope observe des étoiles et des galaxies qui se sont formées il y a plus de 13 milliards d’années, seulement quelques centaines de millions d’années après le Big Bang.

Vue infrarouge : Contrairement à Hubble, qui observe principalement la lumière visible pour nous, Webb est principalement un télescope infrarouge, ce qui signifie qu’il observe la lumière dans le spectre infrarouge. Cela nous permet de voir beaucoup plus de l’univers. L’infrarouge a des longueurs d’onde plus longues que la lumière visible, de sorte que les ondes lumineuses passent plus efficacement à travers les nuages cosmiques ; la lumière ne rencontre pas autant de collisions et n’est pas dispersée aussi fréquemment par ces particules densément regroupées. En fin de compte, la vision infrarouge de Webb peut pénétrer dans des endroits où Hubble ne peut pas aller.

Observer des exoplanètes lointaines : Comme mentionné précédemment, le télescope Webb transporte des instruments spécialisés, les spectrographes, qui révolutionneront notre compréhension de ces mondes lointains. Les instruments peuvent déchiffrer quelles molécules (comme l’eau, le dioxyde de carbone et le méthane) se trouvent dans les atmosphères des exoplanètes lointaines, qu’elles soient des géantes gazeuses ou des mondes rocheux plus petits. Webb observera des exoplanètes dans la Voie lactée. Qui sait ce que nous allons découvrir ?

Des astronomes ont déjà trouvé avec succès des réactions chimiques intrigantes sur une planète située à 700 années-lumière, et, comme décrit ci-dessus, l’observatoire a commencé à observer l’un des endroits les plus attendus de l’univers : les planètes rocheuses de la taille de la Terre du système solaire TRAPPIST.