Google prépare Android 15 pour pouvoir retrouver un smartphone même éteint

Même s’il est loin d’avoir une solution comme Find My d’Apple, Google prépare Android pour offrir bien plus aux utilisateurs. Les dernières nouveautés semblent préparées pour Android 15 et permettront de retrouver n’importe quel smartphone même s’il est éteint.

Google et Apple semblent travailler à la création d’un véritable réseau universel permettant de rechercher des smartphones et d’autres appareils. Utilisant des appareils tiers, ce réseau fournira une aide unique à tous les utilisateurs. Apparemment, Apple retarde ce processus car il n’a pas encore mis en œuvre la « recherche universelle » de son côté.

Désormais, et d’après ce qui a été montré, Google semble vouloir donner encore plus aux utilisateurs d’Android 15. Cette version du système d’exploitation du géant de la recherche devrait avoir une fonctionnalité qui permet de trouver n’importe quel smartphone, même s’il est éteint.

Cette fonctionnalité améliore grandement ce dont nous disposons déjà aujourd’hui et permet de retrouver un smartphone même hors ligne ou en mode avion. Il est donc pratiquement impossible qu’un de ces appareils ne soit pas découvert s’il se trouve à proximité d’autres équipements.

La clé de cette nouvelle fonctionnalité est que le matériel de l’appareil doit prendre en charge l’activation du contrôleur Bluetooth même lorsque le reste des composants est éteint. De plus, et d’après ce que l’on sait, les fabricants d’appareils devront effectuer des configurations supplémentaires pour activer cette nouvelle fonctionnalité.

D’après ce que nous pensons, cette amélioration devrait être apportée avec Android 15, la version que Google prépare actuellement. Il pourrait être exclusif aux Pixels pour l’instant, et sera ensuite ouvert aux autres constructeurs. En parallèle, il ne devrait être utilisable que sur les Pixel 8 et 8 Pro et les modèles plus récents.

C’est une excellente nouvelle pour Android et Google. Avec Android 15, tout pourrait changer et les utilisateurs seront certainement plus protégés. S’il peut être difficile de trouver un smartphone, cela l’est encore plus s’il est éteint. Cette barrière disparaît maintenant et naturellement.