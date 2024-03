WhatsApp travaille sur une nouvelle mise à jour : afin que vous puissiez trouver immédiatement les conversations les plus importantes

Le blog WABetaInfo rapporte que l’application de messagerie gérée par Meta est en train de préparer une mise à jour concernant les conversations épinglées en haut de page, celles que les utilisateurs considèrent comme les plus importantes et veulent toujours avoir à portée de main. Pour l’instant, la nouvelle modification n’a été repérée que dans la version de WhatsApp dédiée au système d’exploitation Android.

WhatsApp change à nouveau. La plateforme de Meta dédiée aux messages est l’une des applications qui ont connu le plus de mises à jour ces dernières années. A long terme, c’est également l’un des actifs les plus importants pour l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg : elle compte plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde entier. Une base qui pourrait transformer WhatsApp un jour en la super application chinoise Weibo, cette application tout-en-un tant rêvée par Elon Musk qui allie messages et réseaux sociaux.

La nouvelle mise à jour de WhatsApp a été repérée par WABetaInfo, le blog qui surveille tous les changements dans les versions de test de l’application. Dans la version bêta identifiée comme 2.24.6.13 pour Android, WhatsApp permet d’épingler jusqu’à cinq conversations en haut de page, alors qu’il n’est actuellement possible d’en épingler que trois.

Cette solution pourrait être utile à ceux qui utilisent les conversations épinglées en haut de page. C’est une méthode assez pratique pour trouver immédiatement les conversations avec les contacts que nous considérons comme les plus importants. Comme tous les bêtas, WhatsApp teste actuellement cette fonctionnalité sur un exemplaire d’utilisateurs. Si les clients et les développeurs la trouvent efficace, elle sera également implémentée dans l’application officielle.

Comment épingler des conversations sur WhatsApp

Pour épingler des conversations sur WhatsApp, les opérations à suivre sont assez simples. Elles varient simplement en fonction du système d’exploitation que vous utilisez. Voici les instructions :

Comment épingler des conversations WhatsApp sur iPhone

Si vous avez un iPhone, dans la version de WhatsApp pour iOS, les étapes à suivre sont les suivantes :

Ouvrez WhatsApp

Allez sur la page des conversations

Appuyez sur la conversation que vous voulez épingler

Faites glisser vers la droite et appuyez sur « Épingler »

Vous pouvez maintenant épingler jusqu’à trois conversations

Pour supprimer une conversation épinglée, il suffit de faire glisser la conversation que vous avez épinglée vers la droite et d’appuyer sur « Supprimer »

Comment épingler des conversations WhatsApp sur Android

Si vous avez un téléphone qui utilise Android comme système d’exploitation, les étapes à suivre sont les suivantes :