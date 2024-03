WhatsApp a activé une nouvelle fonctionnalité et nous ne pouvons plus capturer les images de profil des contacts

L’une des préoccupations les plus récentes de WhatsApp concerne la confidentialité des utilisateurs et la manière dont celle-ci peut être améliorée. Ce service a déjà présenté plusieurs nouveautés dans ce domaine et apparemment il y aura du nouveau à venir. Désormais, les utilisateurs semblent perdre la possibilité de capturer des images de profil de leurs contacts.

WhatsApp a de nouvelles fonctionnalités pour augmenter la confidentialité

De nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp apparaissent à un rythme rapide. Ce service Meta ne semble pas ralentir et à chaque nouvelle version des changements intéressants apparaissent qui montrent qu’il est encore possible d’améliorer ces propositions. Il n’y a pas de domaine spécifique et plusieurs se sont vu proposer des améliorations.

La plus récente, qui ne semble pas encore avoir été officiellement présentée, garantit aux utilisateurs plus de confidentialité. De manière très simple, il empêchera le vol de données importantes et pourra ensuite être utilisé avec d’autres contacts.

Nous avons parlé de la possibilité de prendre des captures d’écran des images de profil de n’importe quel contact, qui est désormais bloquée. De nombreux utilisateurs signalent désormais que cette possibilité n’est plus possible et que dans les cas où cela est encore possible, l’image obtenue n’a aucun contenu.

Nous ne pouvons pas capturer les images de profil des contacts

D’après ce qu’il a été possible de constater, il n’existe pas de version spécifique pour l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité. Les utilisateurs qui ont déjà accès à cette nouvelle fonctionnalité disposent de différentes versions, des bêta-tests aux versions stables les plus récentes. Cette nouvelle fonctionnalité semble donc être contrôlée côté serveur WhatsApp.

Il semble qu’il y ait encore place à certaines améliorations et à un plus grand contrôle. Pour l’instant, aucun message d’erreur n’est affiché aux utilisateurs, ce qui devrait apparaître. De plus, toute personne qui le souhaite peut toujours capturer des images de profil de contacts en appuyant sur l’icône de contact dans la liste de conversations.

C’est une option que les utilisateurs ne semblent pas pouvoir contrôler. Il sera activé par défaut et ne pourra pas être désactivé, ce qui empêche de capturer des images de profil de contacts, qui pourraient ensuite être utilisées pour tromper d’autres utilisateurs.