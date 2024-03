Sora, l’IA pour générer des vidéos d’OpenAI, sera disponible pour tous « dans quelques mois »

OpenAI est à la pointe de l’IA, et en tant que tel, il ne pouvait pas en être autrement, il devait avoir une IA qui permettrait de passer du texte à la vidéo. Ainsi est né Sora, la nouvelle IA d’OpenAI, depuis son annonce publique, il y a eu du temps et il semble que nous devrons encore attendre pour la tester. Cependant, nous savons enfin une fenêtre de lancement approximative de quand cette IA arrivera sur le marché.

Lors d’une interview accordée au Wall Street Journal, la directrice de la technologie d’OpenAI, Mira Murati, a clarifié quand Sora serait prêt, le prochain modèle d’IA de génération de texte en vidéo de l’entreprise américaine. Dans un premier temps, Sora sera disponible cette année et selon les propres mots de Murati « dans quelques mois », ce qui laisse penser que la fenêtre de lancement sera proche.

Le développement de Sora a impliqué une série de défis techniques hors de tout doute. Tout d’abord, le fait qu’il s’agisse d’une IA hyper-réaliste qui crée des vidéos à partir de rien est incroyablement surprenant, mais ils ont également d’autres plans pour rendre l’IA encore plus convaincante, comme ajouter du son ou permettre l’édition de la vidéo.

#OpenAI CTO Mira Murati said in a recent interview with the Wall Street Journal that #Sora will be publicly released later this year, and that it « could be a few months. »

OpenAI will support equipped sound effects in Sora and allow users to edit Sora-generated video content.

When… pic.twitter.com/HEy2yKSbL8

— Asia Tech Wire (@asiatechwire) 14 mars 2024