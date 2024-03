Les nouvelles règles Apple en Europe profitent à la concurrence et Brave & Firefox le prouvent

Avec l’arrivée d’iOS 17.4, Apple a ouvert les portes de la concurrence et de nombreux changements en Europe. La plupart se concentrent sur les nouveaux stores d’applications, beaucoup plus accessibles aux utilisateurs. L’une de ces nouveautés pour beaucoup est la possibilité de changer de navigateur. Cela semble être une réussite et Brave et Firefox le prouvent.

Les règles d’Apple aident la concurrence comme Brave

Safari a toujours été le navigateur par défaut sur iOS et Apple souhaitait le conserver. Les changements apportés par DMA en Europe changent cela et les utilisateurs peuvent désormais choisir un autre navigateur, donnant à cette option encore plus de visibilité. Si avant ils pouvaient le faire, maintenant ils l’ont clairement sous les yeux et demandent une décision.

Ce mouvement semble connaître un grand succès, selon les informations partagées par beaucoup. Les installations de nouveaux navigateurs sur iOS se multiplient et Safari risque de perdre des utilisateurs. Il ne s’agit bien entendu pas d’informations partagées par Apple.

La personne qui a le premier attiré l’attention sur ce scénario était le célèbre Brave. Dans un partage réalisé sur X (anciennement Twitter), l’équipe du navigateur a signalé la croissance des nouvelles installations. Ce nombre est monté en flèche dès que le nouvel écran de choix a commencé à s’afficher lors de la première ouverture de Safari.

Firefox a également gagné de nombreux nouveaux utilisateurs

Comme Brave, Firefox a également connu une augmentation très importante du nombre d’installations sur iOS ces derniers jours. Mozilla rapporte qu’il y a eu une augmentation de plus de 50 % du nombre d’utilisateurs en Allemagne et une augmentation de près de 30 % en France. Les déclarations faites par les responsables montrent l’engagement de ce navigateur.

Malgré une conformité loin d’être idéale, la récente mise en œuvre de l’écran de choix DMA constitue une étape prometteuse vers une véritable concurrence en ligne dans l’UE… Il reste néanmoins beaucoup à faire et nous continuerons à lutter pour un Web qui met en avant les personnes avant les profits, donne la priorité à la confidentialité et est ouvert et accessible à tous.

Avec ces informations, il est clair que la décision d’ouvrir iOS aux nouveaux navigateurs du choix de l’utilisateur sera un succès. Désormais, chacun peut choisir ce qu’il souhaite utiliser et ce, dès le premier instant où il utilise la nouvelle version d’iOS d’Apple.