Panasonic renouvelle son catalogue de produits au complet avec de nouveaux téléviseurs OLED, rasoirs, friteuses à air et bien plus encore

La fusion de technologie et bien-être personnel marque la nouvelle stratégie de Panasonic avec des téléviseurs OLED avancés, des solutions audio haute fidélité et des produits pour le soin personnel et des animaux de compagnie

Quelques-uns des nouveaux appareils que Panasonic a présentés lors de son événement à Madrid

L’intelligence artificielle se consolide comme le pilier fondamental de la stratégie de Panasonic pour sa gamme de produits grand public en 2024. La marque japonaise a présenté lors d’un événement local à Madrid sa large gamme de produits destinés à être lancés sur le marché tout au long de cette année 2024. Ces nouveaux produits comprennent des avancées dans leur gamme de divertissement avec les modèles de téléviseurs Z95 et Z93, des améliorations dans les produits de rasage masculin et une première incursion dans le domaine des soins aux animaux de compagnie.

Ses nouveaux téléviseurs phares : Z95 et Z93

Panasonic élargit son offre de téléviseurs OLED avec l’ajout des modèles Z95 et Z93, principaux atouts pour l’année 2024. Ils se distinguent principalement des modèles tels que le précédent Panasonic MZ2000 que nous avons pu analyser grâce à leur système d’exploitation : une intégration de Fire TV qui modifie l’expérience utilisateur en présentant une page d’accueil personnalisée regroupant des applications de streaming, des chaînes en direct et même des recommandations personnalisées. De plus, ces téléviseurs OLED ont une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui répond aux attentes des passionnés de jeux vidéo, offrant une expérience plus immersive.

Nouveaux équipements audio

En ce qui concerne le domaine de l’audio, Panasonic relève le défi avec l’introduction des écouteurs stéréo RZ-B110W et RZ-B310W ; de véritables porte-étendards de la nouvelle génération de son ajustée avec une technologie avancée, offrant confort, résistance et qualité audio de pointe. Technics, quant à lui, se joint à la fête avec le lancement de la platine SL-1200/1210GR dans sa version GR2, qui se distingue par un nouveau système de contrôle Direct Drive et une source d’énergie d’un niveau de bruit exceptionnellement bas. En plus de tout cela, Panasonic présente également les écouteurs EAH-AZ80 et EAH-AZ60M2, destinés à répondre aux attentes des audiophiles les plus exigeants.

Soins masculins et pour les animaux de compagnie

Par ailleurs, l’entreprise se positionne sur le marché des soins masculins avec le rasoir compact Wet&Dry de la série 900 ES-PV6B, qui intègre cinq lames en acier inoxydable japonais boostées par un moteur linéaire capable d’effectuer des actions de coupe impressionnantes à raison de 70 000 par seconde.

De plus, Panasonic mise sur une nouvelle série d’articles pour les soins des animaux de compagnie : un distributeur d’eau et un distributeur de nourriture intelligents, conçus pour garantir de l’eau fraîche et surveiller l’alimentation des animaux grâce à une application pour téléphones mobiles. Ils auront un prix respectif de 69 et 99 euros.

En conclusion, il convient de mentionner l’intention de Panasonic de se diversifier dans d’autres segments du marché, en présentant des produits tels que sa première friteuse à air, de nouveaux modèles de sèche-cheveux, des micro-ondes, des haut-parleurs de cou et bien plus encore.