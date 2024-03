TikTok prépare une application pour partager des photos et rivaliser avec Instagram

Ayant pris d’assaut Internet, TikTok est une véritable étude de cas. Ce réseau social de partage de vidéos a également accumulé des problèmes dans certains pays, où il est sur le point d’être interdit. Désormais, le réseau social semble se préparer à lancer une nouvelle application. Il sera dédié au partage de photos et donnera à TikTok un concurrent à Instagram.

Les dernières semaines n’ont pas été faciles pour TikTok, du moins aux États-Unis. Le gouvernement américain souhaite mettre fin à sa présence dans le pays et ainsi garantir que les données des utilisateurs ne soient pas accessibles à des tiers, notamment en Chine.

Au milieu de toute cette confusion, TikTok semble immunisé contre bon nombre des accusations et des idées qui la sous-tendent. La preuve en est les informations les plus récentes qui ont émergé. Il est clair qu’une nouvelle application pourrait arriver, dédiée au partage des photos des utilisateurs.

<string name="k0l">Open TikTok Photos</string> <string name="k0m">Get TikTok Photos</string> <string name="k0n">Share this post to TikTok Photos</string> <string name="k0o">Share</string> <string name="k0p">Your post has been shared to TikTok Photos</string> <string name="k0q">TikTok Photos</string> <string name="k0r">On TikTok Photos</string> <string name="k0s">Share to TikTok Photos</string> <string name="k0u">Reach other like-minded people who enjoy photo posts.</string> <string name="k0v">Share photo posts to TikTok Photos</string> n1:text="Sync Your posts to TikTok Photos" n1:text="TikTok Photos will be launched soon, we hope to help you gain new audiences in the new app



If the switch is on, we'll sync your public photos to the new app, whether you close the pop-up or not.%s"

Ces informations sont basées sur les chaînes trouvées dans la dernière version de l’application pour Android. On y trouve plusieurs références à ce qu’on appellera « TikTok Photos », où les utilisateurs pourront partager leurs photos et trouver d’autres utilisateurs ayant le même goût.

Les chaînes décrivent l’application en disant qu’elle aidera les utilisateurs à « atteindre d’autres personnes ayant des intérêts similaires et qui aiment publier des photos ». Une option dans l’application principale permettrait également aux utilisateurs de synchroniser les publications de photos entre l’application TikTok habituelle et leur profil avec leur profil dans la nouvelle application.

Il n’y a toujours aucune information sur la date de sortie de cette application, autre que ce qui est dans le code et qui révèle qu’il est écrit « elle sera bientôt publiée ». Certaines variantes d’une icône pour « TikTok Photos » ont également été trouvées dans l’application.

C’est certainement un pari que TikTok voudra faire pour lutter contre sa concurrence la plus directe. Après tout ce qui a été copié par d’autres réseaux sociaux, il est temps pour ce réseau social d’utiliser le même modèle et de présenter un concurrent à Instagram.