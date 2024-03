L’avion s’écrase en piqué, 50 passagers éjectés restent blessés : que s’est-il passé lors du vol de Sidney

D’après les descriptions des passagers, il pourrait s’agir de turbulences d’air clair qui ont provoqué la perte de l’altitude. Les radars des avions peuvent généralement prévoir ces turbulences, mais parfois ils ne parviennent pas à les éviter.

Interview de Danilo Recine

Vice-président d’ANPAC

« L’ensemble de l’avion hurlait. Il a commencé à descendre en chute libre et j’ai simplement pensé : OK, c’est fini », raconte un passager du vol LA800, parti de Sydney et à destination d’Auckland. Une « panne technique » s’est produite environ une heure avant l’atterrissage. L’avion a rapidement perdu de l’altitude, les passagers ont été éjectés de leur siège et projetés au plafond de l’avion. L’accident a fait au moins 50 blessés et 13 personnes ont été hospitalisées.

« Nous avons actuellement deux déclarations contradictoires. Certains disent qu’il s’agit de turbulences soudaines qui ont entraîné une perte rapide et violente d’altitude, mais selon une déclaration de la compagnie, l’accident a été causé par un problème technique », explique Danilo Recine, vice-président de l’ANPAC, l’Association nationale des professionnels de l’aviation civile. « Je ne saurais pas dire quel pourrait être le problème, d’autant plus qu’il s’agit d’un avion de dernière génération. Cela pourrait être une panne électrique, l’autopilote aurait pu se désengager, mais je ne sais pas ce qui aurait pu déclencher une descente aussi violente que celle décrite par les passagers. »

Que se passe-t-il en cas de perturbations ?

Ce n’est pas la première fois qu’un avion perd de l’altitude, par exemple en traversant des zones montagneuses où l’on peut rencontrer des problèmes liés aux turbulences en air clair. « En d’autres termes, on ne voit pas de nuages, mais les courants d’air dans ces zones sont si forts qu’ils peuvent causer des secousses. Les radars des avions sont généralement capables de prévoir ces turbulences, mais parfois ils ne parviennent pas à les éviter », explique Recine. « Les perturbations sont plus fréquentes sur les vols long-courriers, par exemple lorsque l’on vole depuis l’Amérique du Sud en traversant les tropiques ou en survolant les océans, il peut y avoir des phénomènes météorologiques de ce type ».

D’après les descriptions des passagers, il pourrait s’agir de turbulences d’air clair qui ont provoqué la perte d’altitude, « si cela se produit lorsque vous n’avez pas votre ceinture de sécurité attachée, vous êtes éjecté de votre siège et projeté au plafond de l’avion. »

L’hypothèse du problème technique

Latam Airlines a déclaré dans un communiqué qu’il y avait eu « un problème technique pendant le vol qui a entraîné un mouvement violent », mais n’a pas expliqué ce qui s’est passé. « Latam regrette les désagréments et les dommages que cette situation a pu causer à ses passagers et réaffirme son engagement envers la sécurité en tant que priorité dans le cadre de ses normes opérationnelles », a ajouté la compagnie.

« À l’heure actuelle, il n’est pas clair quel aurait pu être le problème technique, il doit s’agir de quelque chose qui a privé les pilotes de contrôle et qui a provoqué une descente de l’avion », explique Recine. « Mais je ne peux penser à aucune panne qui pourrait causer un tel incident. Cependant, pour que quelqu’un soit projeté au plafond, une force considérable est nécessaire, cela doit donc être quelque chose de violent. Cependant, nous devons attendre une version officielle. »

Les risques pour la sécurité

« L’avion s’est posé à l’aéroport d’Auckland comme prévu. Suite à l’accident, certains passagers et membres de l’équipage de cabine ont été touchés. Ils ont reçu une assistance immédiate et ont été évalués ou traités par le personnel médical de l’aéroport en fonction de leurs besoins », explique un porte-parole de la compagnie aérienne. « Dans ce cas, les dommages ont été limités. Si les agents de bord avaient déjà parcouru l’avion avec leurs chariots à ce moment-là, il y avait un risque qu’ils soient projetés au plafond, blessant encore plus de personnes et de manière plus grave », souligne Recine.

« Quoi qu’il en soit, les pilotes ont repris immédiatement le contrôle, limitant tout dommage supplémentaire. Et de toute façon, il est toujours préférable de garder sa ceinture de sécurité attachée lorsqu’on est assis, car même dans un cas comme celui-ci, elle vous protège et vous empêche de vous écraser au plafond de l’avion. Ensuite, il est clair que si quelqu’un va aux toilettes, il n’a pas le choix, mais quand on est assis, on peut éviter les accidents en mettant sa ceinture ».