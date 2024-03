OpenAI riposte contre Elon Musk: il estime que sa demande est incohérente

OpenAI affirme qu’aucun accord ne liait les deux parties

Elon Musk est une figure controversée en ce qui concerne le traitement de ses employés

Il y a quelques jours à peine, Elon Musk a intenté une action en justice contre OpenAI, lançant ainsi une autre bataille légale à laquelle le magnat sud-africain basé aux États-Unis est confronté. Et cela en réalité déjà plusieurs. Quoi qu’il en soit, OpenAI a répondu, cette fois par le biais juridique, à son ancien partenaire. Ils le considèrent jaloux de vouloir profiter des succès technologiques de l’entreprise. Ainsi, le feuilleton continue et tout indique qu’il s’agit d’un différend plus médiatique que légal.

Le litige entre OpenAI et Elon Musk se poursuit

Le différend juridique entre Elon Musk et OpenAI continue de s’intensifier de manière de plus en plus notable. Des accusations constantes ont été portées remettant en question la prétendue relation initiale entre les deux parties. OpenAI a répondu avec vigueur à la plainte déposée par Musk, niant catégoriquement l’existence de tout accord contraignant avec l’ancien homme le plus riche du monde. Du moins, c’est ce que rapporte Bloomberg.

Selon l’entreprise d’intelligence artificielle, les arguments avancés par Musk sont confus et incohérents, qualifiant de « fiction » le prétendu « Accord fondamental » que Musk défend comme base essentielle de sa plainte. OpenAI suggère que Musk a inventé cet accord dans le seul but de récupérer tout le succès d’une entreprise qu’il a initialement soutenue mais qu’il a par la suite abandonnée car ses idées n’ont pas été suivies. Il convient en effet de rappeler qu’OpenAI affirme que Musk a tenté de s’approprier l’entreprise, ce qui aurait pu conduire à son départ lorsqu’il n’a pas réussi à en devenir le PDG et l’actionnaire majoritaire.

La société va même plus loin en affirmant que Musk a été l’un des moteurs du passage progressif d’OpenAI à une structure à but lucratif.

« En voyant les avancées technologiques remarquables réalisées par OpenAI, Musk veut maintenant ce succès pour lui-même. Musk prétend qu’il intenté cette action pour l’humanité, alors que la réalité – évidente même dans les supplications contradictoires de Musk – est qu’il cherche à avancer avec ses propres intérêts commerciaux » – OpenAI.

OpenAI n’a pas hésité à souligner les incohérences et les contradictions dans les déclarations de Musk, laissant entendre que ses actions sont motivées par des intérêts commerciaux personnels plutôt que par un supposé altruisme qu’il prétend vendre sur les réseaux sociaux. En réalité, la récente décision de Musk de rendre open source le code de son chatbot Grok a été une critique ouverte du modèle d’OpenAI, alors qu’il semblait défendre la politique de l’entreprise par le passé.

Cette bataille légale prend lentement une tournure beaucoup plus personnelle entre les fondateurs d’OpenAI et Elon Musk. À l’époque, Sam Altman avait qualifié le départ de Musk de douloureux, mais maintenant les choses semblent très différentes.

