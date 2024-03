Microsoft utilise l’écran de verrouillage de Windows 11 pour promouvoir Copilot

Microsoft a l’une de ses plus grandes innovations de ces dernières années dans Copilot. Cette IA a été intégrée à Windows 11 et à de nombreuses applications de l’entreprise et est de plus en plus présente. Aujourd’hui, Microsoft est encore allé trop loin et a utilisé l’écran de verrouillage de Windows 11 pour faire la publicité de Copilot. Bien sûr, les plaintes sont arrivées rapidement.

Publicité pour Copilot là où personne n’en veut

Bien qu’il soit déjà présent à tous les endroits possibles dans Windows 11, Microsoft continue de chercher des espaces pour placer Copilot et son IA. De nombreuses applications sont prêtes à recevoir cette aide virtuelle et à améliorer leur interface et la manière dont elles sont utilisées.

Déjà intégré à Windows 11 lui-même, Microsoft a également essayé de trouver des moyens d’amener davantage d’utilisateurs à cette fonctionnalité. Maintenant, il semble avoir trouvé une autre de ses options illogiques et a commencé à utiliser l’écran de verrouillage de Windows 11 pour faire la publicité de Copilot.

Microsoft utilise Windows 11 comme vitrine

Comme publié sur Reddit, des utilisateurs se plaignent du fait que l’écran de verrouillage du dernier système de Microsoft est utilisé de manière incorrecte. Ils ont signalé que c’est là qu’un nouveau code QR apparaît pour diriger les utilisateurs vers des pages contenant des informations sur Copilot.

Bien sûr, cette fois, il n’a pas non plus été reçu par de nombreux utilisateurs, qui se sont rapidement plaints de cette invasion et du fait qu’ils ne voulaient pas que cette information y soit présente. Cette situation n’est pas nouvelle, mais elle a toujours été traitée de la même manière par les utilisateurs, rejetant ce Showcase comme espace publicitaire.

Déjà disparu de l’écran de verrouillage

Microsoft a cependant déjà réagi à cette situation en supprimant la présentation du QR code. L’entreprise a également réagi et a expliqué dans un communiqué que cette situation devrait servir à sensibiliser les utilisateurs à l’utilisation de Copilot et de cette IA.

La notification était simplement un moyen d’informer les utilisateurs et a depuis été suspendue. Nous valorisons les expériences de nos clients et apprenons toujours à déterminer ce qui a le plus de valeur et pour qui.

Ce n’est qu’une autre situation dans laquelle Microsoft utilise les espaces Windows 11 pour promouvoir ses produits. Dans le passé, il utilisait l’écran de verrouillage, mais Copilot lui-même est promu dans des domaines tels que les paramètres, pour s’abonner à la version Pro.