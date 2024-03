Ils parviennent à installer Mac OS sur une Nintendo DS. Et ça fonctionne !

Un YouTuber avec beaucoup de temps libre a réussi à installer macOS sur une Nintendo DS

Une Nintendo DS avec macOS à l’intérieur

Tu te souviens du prototype de Mac avec écran tactile qui est sorti il y a quelques mois ? Le même YouTuber qui nous avait montré cette rareté est de retour avec une autre de ses expériences. Cette fois-ci, il a réussi à installer une version classique de Mac OS sur la mythique Nintendo DS. Et oui, ça fonctionne.

La Nintendo DS, transformée en un mini ordinateur portable avec deux écrans grâce à macOS

Le YouTuber montre tout le processus à suivre pour pouvoir exécuter Mac OS sur la Nintendo DS, une console lancée pour la première fois en 2004 et qui reste à ce jour la console la plus vendue de l’histoire de l’entreprise japonaise, et la deuxième de tous les temps après la PlayStation 2 de Sony.

Pour pouvoir effectuer l’installation, une carte microSD R4 et le fichier de Mini VMac sont utilisés, un émulateur de Mac OS open source compatible avec de nombreux matériels.

Avec la carte prête, il suffit ensuite de l’installer dans la console et de tenter sa chance. Étonnamment, le démarrage du système d’exploitation d’Apple se fait sans problème, et il reconnaît même chacun des deux écrans de la console ainsi que ses boutons, ce qui facilite énormément le contrôle et la navigation sous Mac OS.

À tel point qu’il est même possible d’exécuter et d’utiliser des applications et des jeux classiques de Mac OS, tels que MacPong, Sokoban ou Mac Paint. Le temps de réponse de l’écran tactile n’est pas le plus approprié, et des artefacts graphiques peuvent être observés sur l’écran du haut. Cependant, le simple fait que le système d’exploitation et ses applications parviennent à fonctionner de la manière dont ils le font sur une console lancée il y a déjà 20 ans est en soi suffisamment surprenant.