Décathlon lance en vente le Rockrider E-ACTV 500, un vélo électrique qui n’est pas à la portée de toutes les bourses

La Decathlon Rockrider E-ACTV 500, un vélo électrique de 250W, 150 kilomètres d’autonomie et un prix effrayant, est désormais disponible sur le marché

Bien qu’elle puisse sembler avoir un design exclusif pour la ville, ce vélo électrique est également adapté à la montagne / Photographie de Decathlon

Decathlon a récemment élargi son catalogue de vélos électriques avec le Rockrider E-ACTV 500, un modèle hybride qui peut également être utilisé sans l’aide du moteur électrique. Conformément à la réglementation européenne, le Decathlon Rockrider E-ACTV 500 peut atteindre une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure, se distinguant particulièrement par son autonomie pouvant aller jusqu’à 150 kilomètres de trajet.

Le nouveau vélo électrique de Decathlon est équipé de tout ce dont vous avez besoin pour vous déplacer en ville, et il est même préparé pour être utilisé en montagne. Cependant, il y a un autre détail qui attire particulièrement notre attention, à savoir son prix de 1 999,99 euros qui le rend inabordable pour toutes les bourses.

Decathlon Rockrider E-ACTV 500, puissant et avec une grande autonomie

Le Decathlon Rockrider E-ACTV 500 est le nouveau membre du catalogue de vélos électriques de Decathlon. Il s’agit d’un modèle hybride, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé avec l’aide du moteur électrique ou simplement en pédalant comme un vélo normal. Il est alimenté par un moteur Yamaha PW-C2, qui a une puissance de 250W et un couple maximal de 55 Nm.

Grâce à l’aide de ce moteur, le Rockrider E-ACTV 500 peut atteindre une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure, ce qui est conforme à la législation européenne. Une fois cette limite atteinte, le vélo cesse de recevoir une assistance électrique. Le travail du moteur est dynamique et s’adapte en permanence aux conditions de la route. S’il détecte que l’utilisateur pédale fort, il augmente sa puissance pour une assistance immédiate. En revanche, s’il détecte que la force de pédalage est plus faible, il réduit son aide.

Si l’on observe le design de ce Decathlon Rockrider E-ACTV 500, il est normal de penser qu’il s’agit d’un vélo électrique urbain. Cependant, la société le définit comme un « vélo électrique de trekking », il est donc également adapté aux sentiers de montagne et vous aide à découvrir les plus beaux paysages. De plus, il dispose d’une résistance IPX5 à l’eau et à la poussière, ce qui signifie qu’il ne craint rien s’il est mouillé ou sali par la terre.

La batterie lithium de 36 V – 504 Wh a également ce niveau de protection, qui est l’un des éléments les plus remarquables de ce modèle. Grâce à elle, le vélo électrique peut atteindre une autonomie allant jusqu’à 150 kilomètres. Il faut bien sûr prendre en compte que la durée finale dépend de facteurs variables tels que le poids de l’utilisateur et la charge, le dénivelé de la route, le vent et même la température extérieure.

Un autre détail très intéressant de ce Decathlon Rockrider E-ACTV 500 est qu’il est équipé d’un écran multifonction sur le guidon. Vous pouvez y voir la vitesse actuelle, la distance parcourue, le niveau de la batterie et même la puissance du moteur et de l’utilisateur. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations intéressantes sur l’utilisation que vous avez faite du vélo, vous pouvez les trouver en le connectant à l’application Decathlon Ride sur votre téléphone portable.

Prix et où acheter le Decathlon Rockrider E-ACTV 500

Le Decathlon Rockrider E-ACTV 500 est disponible sur le marché au prix de 1 999,99 euros et peut être acheté dès maintenant sur la boutique en ligne de Decathlon. Il est disponible en tailles S, M et L, avec la possibilité de choisir parmi les couleurs vert, crème et violet. Pour l’instant, on ne sait pas si le nouveau vélo électrique de Decathlon pourra être acheté auprès de distributeurs tels qu’Amazon.

Le Rockrider E-ACTV 500 arrive seulement quelques mois après le B’Twin LD 920 E, le vélo électrique de Decathlon venu du futur.