Les bagues intelligentes pas chères ? C’est possible : celle-ci coûte moins de 160 euros

Fabriqué par la marque Ringo, cette bague intelligente peut surveiller précisément votre activité physique et votre santé à un prix vraiment compétitif

Cette bague intelligente économique est disponible en argent, en doré et dans un modèle qui mélange les deux couleurs / Photographie de Ringo

Les bagues intelligentes aspirent à devenir l’un des dispositifs les plus réussis de 2024, avec des marques telles que Samsung et Amazfit travaillant déjà sur leurs propres modèles. Il n’y a pas encore beaucoup d’options sur le marché, mais nous commençons à voir des alternatives qui offrent une expérience très complète à un prix très attrayant. C’est le cas de la bague intelligente de la marque Ringo, qui coûte moins de 160 euros et qui se charge de surveiller précisément votre activité physique et votre santé.

Cette bague intelligente, simplement connue sous le nom de Ringo, peut surveiller votre rythme cardiaque, votre niveau d’oxygène dans le sang, vos patterns de sommeil, et aussi vos entraînements sportifs lorsque vous la portez au doigt. Son autonomie peut aller jusqu’à une semaine d’utilisation, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la recharger tous les jours. Pour le moment, cette bague Ringo reçoit des financements via un projet sur Kickstarter, bien que vous pouvez déjà réserver la vôtre pour la recevoir dans quelques mois seulement.

Ringo, la bague intelligente qui a tout pour 160 euros

La marque Ringo a créé 2 bagues intelligentes différentes parmi lesquelles l’acheteur peut choisir en fonction des fonctionnalités recherchées et du prix qu’il souhaite dépenser. La moins chère est simplement connue sous le nom de Ringo et possède toutes les fonctions nécessaires pour une expérience complète, notamment celles liées à l’activité physique et à la santé.

Cette bague intelligente est disponible en 3 couleurs différentes : argent, or et un troisième modèle qui mélange les deux couleurs. Toutes possèdent une bande de couleur noire au centre qui agit comme capteur tactile et qui donne accès à certaines des fonctionnalités les plus intéressantes de l’appareil. En ce qui concerne la taille, ce modèle Ringo est commercialisé en 7 tailles différentes, allant de 17,5 à 22,3 millimètres de diamètre.

Maintenant, à quoi sert cette bague intelligente lorsqu’elle est portée au doigt ? La Ringo peut mesurer la fréquence cardiaque de l’utilisateur et sa variabilité, ainsi que le niveau d’oxygène dans le sang, la température corporelle et les habitudes de sommeil. En ce qui concerne la santé, l’appareil est également capable de mesurer l’état de récupération de l’utilisateur après l’exercice physique.

Cette bague intelligente économique est également capable de suivre l’activité physique. Elle ne compte pas seulement les pas que l’utilisateur fait dans la journée, mais peut également surveiller des activités spécifiques comme la course en plein air ou le cyclisme afin de collecter des données telles que les kilomètres parcourus ou les calories brûlées.

En résumé, cette Ringo est une alternative parfaite si vous voulez bénéficier des fonctionnalités d’un bracelet ou d’une montre intelligente, mais que vous ne voulez pas porter ce type d’appareil à votre poignet. La bague possède les mêmes fonctionnalités, mais a une épaisseur de 2,11 millimètres et un poids d’à peine 4,2 grammes, vous ne remarquerez même pas que vous la portez au doigt. De plus, elle est résistante à l’eau, vous n’avez donc pas besoin de l’enlever lorsque vous prenez une douche ou que vous nagez.

Le fabricant a créé un modèle encore plus avancé, le Ringo Pro. Cette bague intelligente possède toutes les fonctions de la version standard, ainsi que d’autres encore plus avancées. En ce qui concerne la santé, elle dispose également d’un électrocardiogramme et d’une analyse de l’hydratation corporelle, tandis que sur le plan physique, elle peut également mesurer la graisse corporelle de l’utilisateur.

Tant la Ringo que la Ringo Pro peuvent se connecter au téléphone portable via une application, débloquant ainsi de nouvelles fonctionnalités. Les deux bagues intelligentes peuvent également contrôler la lecture de musique et de vidéos sur le smartphone, en plus de servir de télécommande pour l’appareil photo afin de prendre des photos à distance. Toutes ces fonctionnalités peuvent être utilisées pendant 7 jours avec une seule charge, ce qui confère aux Ringo une bonne autonomie.

Pour le moment, les bagues intelligentes de Ringo font partie d’un projet de financement sur Kickstarter, mais vous pouvez déjà les réserver. D’une part, le modèle Ringo est proposé à 169 dollars, soit environ 156 euros. D’autre part, le Ringo Pro peut être réservé pour 265 dollars, soit environ 245 euros. La société s’engage à les expédier à partir du 1er juin de cette année 2024, donc le temps d’attente n’est pas très long.