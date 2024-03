Apple bloquera les mises à jour des applications tierces si elles quittent l’UE pendant 30 jours

Apple est contraint d’autoriser les stores d’applications alternatifs dans l’UE. Cependant, il ne fait pas plus que ce qui est explicitement requis par la loi. Autrement dit, si vous quittez l’Union européenne pendant plus de 30 jours, les mises à jour des applications tierces ne fonctionneront plus !

Si vous voyagez en dehors de l’Europe, les applications de stores tiers peuvent cesser de fonctionner

Apple a maintenu son contrôle de fer sur les logiciels iPhone pendant près de 16 ans, mais cela a pris fin le 6 mars. C’est à cette époque que la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) est entrée en vigueur, obligeant Apple à autoriser les stores d’applications tiers sur l’iPhone.

La société de Cupertino a désormais précisé comment elle gérerait les iPhone quittant l’Europe, et ce n’est pas une blague. Si vous passez plus de 30 jours à l’étranger, vous pouvez dire adieu aux applications tierces.

L’Union européenne a désigné Apple comme l’un des nombreux « gardiens » dans le cadre du DMA. Ce fait soumet l’entreprise à des obligations spécifiques pour garantir une concurrence loyale sur les marchés numériques. La loi vise également Google, Meta, ByteDance, Amazon et Microsoft. Apple autorisera, par exemple à contrecœur, les stores d’applications tiers dans l’UE – certaines sociétés, telles que Mobivention et MacPaw, créent déjà des stores pour le marché européen.

La distribution en dehors de l’App Store offre aux développeurs et aux éditeurs davantage d’options, ce qui peut générer des revenus plus importants sans payer le prix total de l’App Store. Mais tout le monde ne pourra pas ouvrir un store. Ensuite « en tête » il faut donner une garantie de 1 million d’euros !

Si vous ne vivez pas dans l’UE, Apple veillera à ce que vous ne receviez aucune de ces applications. La société a mis à jour une page d’assistance avec une formulation vague et un peu plus de détails. Auparavant, la page indiquait seulement que les applications chargées latéralement perdraient certaines fonctionnalités lors de « voyages à court terme ». Désormais, la page indique clairement que votre accès aux stores non Apple sera coupé après 30 jours.

Pays où il peut y avoir des stores tiers

Voici les pays dans lesquels des boutiques d’applications tierces peuvent être créées :

L’Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

Chypre

Tchéquie

Danemark

Estonie

Finlande

France Guyane Française Guadeloupe Martinique Mayotte Réunion Saint-Martin (Saint-Martin)

Allemagne

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

le Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Un délai de grâce de 30 jours est suffisamment long pour que la plupart des vacances et des voyages ne déclenchent pas de confinement, ce qui réduit le nombre de clients frustrés. Si un utilisateur reste dans l’UE, il peut continuer à utiliser ses applications sans aucun problème. Cependant, même quitter l’Europe pendant plus de 30 jours ne désactivera pas les applications téléchargées : vous ne pourrez tout simplement pas télécharger de nouvelles applications ou obtenir des mises à jour pour celles que vous avez déjà installées.

Apple affirme qu’il effectue une détermination de localisation sans suivre votre position. À partir d’iOS 17.4, les appareils mobiles Apple utilisent le « traitement sur appareil » pour déterminer si l’utilisateur se trouve dans un pays de l’UE, puis communiquer avec la société mère. Cela donne à Apple la possibilité d’autoriser ou de bloquer des marchés d’applications alternatifs.

Il existe probablement des solutions de contournement pour usurper la position de votre téléphone, mais cela ne plaira pas à Apple. Cela pourrait finir par être un autre jeu du chat et de la souris rappelant les efforts d’Apple pour empêcher le jailbreak.

A lire aussi :