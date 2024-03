Vous avez oublié le mot de passe de votre iPhone ? Voici comment le débloquer

Avec l’agitation du quotidien et le nombre de comptes et d’accès dont disposent les utilisateurs, mémoriser les codes devient difficile pour certains. Si, pour une raison quelconque, vous avez oublié le code d’accès de votre iPhone ou iPad, n’ayez crainte, car Tenorshare 4uKey a la solution – à ce problème et à d’autres problèmes potentiels.

Bien qu’il s’agisse d’appareils à usage quotidien, il n’est pas déraisonnable d’oublier le code de votre iPhone ou iPad, compte tenu de la ruée actuelle.

Lorsque cela se produit, le désespoir est réel, car c’est sur les smartphones que les utilisateurs stockent une série de données importantes relatives à leur vie, depuis les applications bancaires, les emails, les réseaux sociaux, peut-être des outils de travail « portables » et plus accessibles, entre autres.

Si vous avez oublié le code d’accès d’un de vos appareils, qu’il s’agisse de votre iPhone ou iPad, 4uKey de Tenorshare promet d’être une solution.

Découvrez Tenorshare 4uKey

Cette application permet à l’utilisateur de déverrouiller les appareils portables Apple, en supprimant les codes, qu’ils soient à 4 ou 6 chiffres, ou les mots de passe, en déverrouillant l’identifiant Apple, entre autres.

Il est important de souligner que le but de cette application est limité aux utilisateurs de l’équipement lui-même et que son utilisation à d’autres fins malveillantes ou commerciales n’est pas prévue.

Afin d’être complet et de répondre au plus grand nombre d’utilisateurs possible, 4uKey de Tenorshare dispose d’une interface simple et intuitive avec plusieurs ressources disponibles, a priori facilitant l’ergonomie même pour les moins expérimentés.

De plus, comme il a été spécifiquement développé pour déverrouiller les produits Apple tels que l’iPhone et l’iPad, la réponse est large : déverrouiller un code numérique, Face ID, Touch ID, Apple ID, Screen Time et le verrouillage MDM.

4uKey de Tenorshare vous permet également de réinitialiser les paramètres de votre iPhone, de le restaurer avec celui-ci verrouillé, et de supprimer le code associé à Screen Time, en préservant les données, dans ce cas.

Comme l’assure Tenorshare, toutes les versions d’iOS sont prises en charge, mais attention : faites une sauvegarde de vos données, car il est possible qu’elles soient perdues au cours des processus.

Comment débloquer un iPhone avec Tenorshare 4uKey ?

Si vous devez déverrouiller votre iPhone en supprimant votre code, suivez les instructions étape par étape ci-dessous. De cette façon, vous verrez votre problème résolu, rapidement et de manière très intuitive.

Tout d’abord, installez l’application sur votre ordinateur en utilisant ce lien.

Une fois l’application installée et ouverte, prête à l’emploi, cliquez sur Déverrouiller l’écran iOS et connectez votre iPhone à l’ordinateur, à l’aide d’un câble Lightning vers USB, ou USB-C vers USB, selon le modèle de votre appareil.

Une fois que l’application 4uKey a détecté votre appareil, suivez les étapes que l’application vous indiquera pour que votre iPhone atteigne l’écran de restauration.





Téléchargez ensuite le dernier firmware en cliquant sur Télécharger.





Une fois le firmware téléchargé, cliquez sur Commencer la suppression et attendez. Une fois le code supprimé, votre iPhone redémarrera et enfin, il suffira de le configurer.





Si vous préférez, suivez les instructions dans la vidéo :

Conclusion

Pour une raison quelconque, vous risquez d’oublier le code d’accès de votre iPhone et, si vous essayez trop de fois, vous risquez même de verrouiller votre appareil. Ainsi, et pour ne pas devenir une situation angoissante, il existe des outils conçus pour résoudre la situation, de manière simple et intuitive, sans technicités majeures.

En effet, ce type d’outil facilite la vie des utilisateurs qui ne sont pas familiers avec la technologie et pour qui il n’est pas toujours clair comment résoudre ce type de problème. Cependant, comme il est réellement accessible et permet de gérer la situation en quelques clics, il peut être utile à quiconque souhaite résoudre le problème rapidement.

Il est important de souligner que lorsque vous utilisez 4uKey de Tenorshare, il est toujours conseillé de sauvegarder vos données, sinon vous pourriez les perdre au cours du processus, car la résolution du problème peut nécessiter la restauration de l’appareil.

Apprenez-en plus sur Tenorshare 4uKey ici.