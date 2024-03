Nikon accepte d’acheter le fabricant de caméras de cinéma Red moins d’un an après le procès

En bref: Nikon a accepté d’acquérir Red Digital Cinema, la société de cinématographie numérique haut de gamme basée à Foothill Ranch, en Californie. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été communiqués, mais Red deviendra une filiale en propriété exclusive de Nikon une fois que tout sera finalisé.

Red Digital Cinema a été fondée en 2005 par Jim Jannard, l’entrepreneur derrière la célèbre marque de lunettes de soleil et de vêtements de sport Oakley. Jannard a entrepris de révolutionner l’industrie avec une caméra numérique capable d’égaler la richesse et les détails du film analogique et, selon beaucoup, il a réussi.

Le siège social de Red est toujours situé à Foothill Ranch et s’est agrandi pour atteindre près de 220 employés.

Dans son annonce, Nikon a déclaré que l’acquisition était le résultat de la volonté mutuelle des deux sociétés de répondre aux besoins des clients et d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle qui dépasse les attentes. À savoir, l’expertise de Nikon en matière de développement de produits, de fiabilité, de technologie optique et de savoir-faire en matière de traitement d’image se conjuguera aux connaissances de Red en matière de caméras de cinéma, de technologie unique de compression d’image et de science des couleurs, pour ouvrir la voie au développement de nouveaux produits dans le domaine. espace cinéma numérique pro.

Ce n’est pas la première fois que les deux sociétés se croisent. En 2022, Red a poursuivi Nikon en justice pour des affirmations selon lesquelles une mise à jour du firmware du Nikon Z9 avait introduit une technologie de compression de données brevetée par Red. Moins d’un an plus tard, le procès a été rejeté et Nikon a été autorisé à continuer à utiliser cette technologie dans son appareil photo.

Peut-être que les négociations d’acquisition ont commencé au cours de cette période et que l’action en justice a été rejetée pour ouvrir la voie au rachat ?

Nikon a été très occupé ces derniers temps. Plus tôt ce mois-ci, le spécialiste japonais de l’optique a annoncé un partenariat avec la NASA pour développer le premier appareil photo sans miroir destiné à être utilisé sur la Lune. Si tout se passe comme prévu, la caméra – baptisée caméra lunaire universelle portative (HULC) – sera prête pour la mission de retour humain sur la Lune (Artemis III) prévue au plus tôt en septembre 2026.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :