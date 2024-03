L’hydrogène rouge est l’un des espoirs de l’énergie, il est pratiquement inépuisable et son obtention est particulière

Il existe différents types d’hydrogène, selon leur point d’extraction

L’hydrogène rouge est issu de l’énergie nucléaire | Image : DALL-E

L’hydrogène est probablement la source d’énergie du futur. Ce n’est pas étonnant, car des entreprises du monde entier investissent massivement pour convertir l’hydrogène en gaz qui alimentera les véhicules d’ici six ou sept ans. Cela marque clairement la nécessité pour le monde entier de décarboniser ses industries et ses moyens de transport et d’opter pour de nouvelles formes d’énergie propres. Parmi ces sources, il existe une forme de production de gaz appelée hydrogène rouge, qui est obtenue de manière si particulière qu’elle le rendrait pratiquement inépuisable. Voyons ce que c’est et à quoi cela pourrait servir à l’avenir.

Qu’est-ce que l’hydrogène rouge

L’hydrogène rouge est un type d’hydrogène obtenu dans le processus de production d’énergie nucléaire. Autrement dit, lors du processus de production par lequel l’énergie est produite dans les centrales nucléaires, de l’hydrogène est naturellement généré. Selon GreenCars, le Japon est le pays qui a le plus investi dans cette technologie, ce qui n’est pas étonnant étant donné qu’il a largement fait confiance à l’énergie nucléaire pour alimenter le réseau électrique.

Ainsi, l’hydrogène rouge est assez intéressant, surtout si l’on considère qu’il est obtenu dans un processus qui génère déjà de l’énergie. Cet hydrogène est donc une source inépuisable tant que l’énergie nucléaire continue à être exploitée. Dans notre pays, où la désactivation des centrales nucléaires est prévue, il est vrai que nous nous trouvons face à une source d’hydrogène à laquelle on ne peut pas exploiter autant que, par exemple, l’hydrogène vert sur lequel travaille le CSIC.

Outre l’alimentation des futurs moteurs à hydrogène, les applications de l’hydrogène rouge pourraient également inclure son utilisation comme substitut au gaz naturel dans certains cas, ce qui réduirait notre dépendance à l’égard de ce dernier.

Les différents types d’hydrogène

Actuellement, l’hydrogène le plus célèbre est l’hydrogène vert. Les nouvelles technologies permettent de produire de l’hydrogène à partir de l’eau de mer par le biais du processus de catalyse. Jusqu’à présent, sa production est assez coûteuse, mais de nouvelles façons de raffiner l’hydrogène sont recherchées afin de le rendre plus facilement accessible. De plus, ce processus permet également d’éliminer une grande quantité de CO2, contribuant ainsi à la lutte contre les émissions de dioxyde de carbone et les gaz à effet de serre de manière double.

Cependant, ce n’est pas la seule forme sous laquelle on trouve de l’hydrogène. Au contraire, il peut être trouvé et classé de multiples manières selon son origine. Il y a de l’hydrogène bleu, qui provient de la réforme du gaz naturel, ainsi que des formes gris, marron et noir, qui proviennent de l’exploitation du charbon, du gaz naturel ou du lignite, mais toujours par des moyens polluants.

Un autre type, comme l’hydrogène blanc, est un gaz situé sous la surface terrestre et on spécule qu’il est pratiquement inépuisable pendant des siècles.