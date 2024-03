Waze apporte 6 nouvelles fonctionnalités pour augmenter encore la sécurité de tous les conducteurs

Waze se prépare à offrir de plus en plus de fonctionnalités aux utilisateurs. Ceux-ci apparaissent presque spontanément et pour aider à la conduite et aux moments où ils en ont le plus besoin. Un nouveau lot de nouvelles fonctionnalités a été annoncé, apportant encore plus de sécurité à Waze pour tous les conducteurs.

Ces derniers mois, les équipes de Waze ont préparé de nombreuses nouveautés, toutes liées à ce qui est fondamental dans cette application et ce service. Nous parlons de l’aide aux conducteurs et de la manière dont ils peuvent être utilisés au quotidien sur la route. Aujourd’hui, 6 nouvelles aides ont été révélées que tout le monde voudra certainement utiliser.

#1 – Aide à la navigation dans les ronds-points compliqués

Savoir comment naviguer dans un rond-point peut être déroutant, surtout si vous êtes dans un nouveau quartier de la ville.

Désormais, avec l’aide des membres de la communauté Waze locale, vous saurez clairement quand entrer, quelle voie choisir et où sortir pour ne pas manquer votre tour. Lancement mondial pour les utilisateurs d’Android ce mois-ci et pour les utilisateurs d’iOS plus tard cette année.

#2 – Aidez à assurer la sécurité des premiers intervenants

Vous pouvez désormais être alerté à l’avance lorsque des véhicules d’urgence, comme une ambulance, sont arrêtés sur votre itinéraire, afin que vous puissiez ajuster votre conduite selon vos besoins. Cela garantira votre sécurité et celle de vos sauveteurs.

Grâce aux commentaires des partenaires Waze for City, cette mise à jour est désormais disponible pour les conducteurs aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en France sur Android et iOS, et d’autres pays seront bientôt disponibles.

#3 – Ne manquez plus jamais une limite de vitesse

Personne n’aime recevoir une contravention pour excès de vitesse. Grâce aux informations à jour de Waze sur les limites de vitesse dans le monde, vous commencerez à recevoir des alertes lorsqu’une limite de vitesse est sur le point de diminuer le long de votre itinéraire.

Cela vous donne plus de temps pour ralentir et vous adapter en toute sécurité aux conditions routières changeantes. Cela sera déployé à l’échelle mondiale pour tous les utilisateurs d’Android et iOS ce mois-ci.

#4 – Naviguez comme un local

Waze avertit déjà des dangers tels que les nids-de-poule, les croisements de routes et les intempéries. Désormais, grâce à la communauté des conducteurs Waze qui mettent régulièrement à jour la carte, vous recevrez également des avertissements préalables en cas de virages serrés, de ralentisseurs et de péages afin que vous puissiez être préparé et conduire de manière plus fluide et plus sûre.

Ces alertes seront déployées ce mois-ci à l’échelle mondiale pour tous les utilisateurs d’Android et iOS.

#5 – Trouvez facilement des options de stationnement

Waze s’est associé à Flash pour fournir des informations plus utiles sur le stationnement, notamment son coût, s’il est couvert, s’il est accessible aux fauteuils roulants et si des bornes de recharge pour voitures électriques sont disponibles. Vous pouvez également réserver votre place de parking directement dans l’application Waze pour gagner du temps.

De nouvelles informations sur le stationnement commenceront à être déployées dans les semaines à venir sur Android et iOS pour plus de 30 000 parkings aux États-Unis et au Canada, y compris dans de grandes villes comme New York, Chicago et Montréal.

#6 – Informations utiles sur les itinéraires favoris

De nombreux conducteurs Waze déclarent préférer suivre leurs itinéraires préférés vers des endroits fréquemment visités, comme leur domicile ou leur travail, même s’il ne s’agit pas de l’option la plus rapide. À partir de ce mois-ci, Waze facilitera l’affichage des informations sur vos itinéraires habituels, y compris les mises à jour du trafic en temps réel et les retards en cours de route.

Vous pouvez utiliser ces informations pour comparer rapidement vos itinéraires préférés avec des itinéraires alternatifs et choisir le bon itinéraire. Cette mise à jour sera publiée ce mois-ci dans le monde entier sur Android et iOS.

Comme expliqué, bon nombre de ces nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles, notamment sur Android. Des versions dédiées à iOS arriveront prochainement et avec les mêmes fonctionnalités. Certaines sont exclusives à certains pays, mais elles devraient bientôt être étendues à davantage de régions.