Voici les premiers jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass au mois de mars 2024

Nous sommes au début du mois et il est temps de parler de quelque chose que nous aimons beaucoup, et nous ne parlons pas d’une nouvelle liste de jeux gratuits. Il est temps de consacrer un moment à l’un des principaux services d’abonnement du monde du jeu vidéo, et il s’agit de Xbox Game Pass. En effet, hier soir, Microsoft a saisi l’occasion pour révéler l’identité des propositions qui allaient intégrer son service populaire dans le cadre de la première série de jeux du mois de mars.

Comme ils l’ont annoncé dans un article sur leur blog officiel, 6 jeux vont arriver sur Xbox Game Pass pour la première moitié de mars 2024, et ils arriveront progressivement, comme d’habitude. Ce mois-ci, nous avons une variété très intéressante, bien que nous devions mentionner qu’il y en a un qui se distingue particulièrement, comme vous avez pu le deviner en voyant l’image principale de cette publication.

En plus des 6 titres annoncés pour arriver dans la première moitié de mars sur le service populaire de Microsoft, Redmond a également annoncé l’arrivée supplémentaire de Warhammer 40,000: Boltgun (cloud, console et PC), qui est déjà disponible dans le service. Parmi les 6 jeux annoncés, nous pouvons surtout souligner la présence de Control, l’un des derniers titres de Remedy Entertainment, les créateurs de la saga Alan Wake, qui fait son retour dans le service. Nous pouvons maintenant voir les nouvelles ajouts de Xbox Game Pass pour le début du mois de mars 2024:

if you were wondering what’s coming soon you’ve come to the right placehttps://t.co/4IEjkn3C20 pic.twitter.com/p4h8qh9EK5

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 5 mars 2024