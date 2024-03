Google révèle comment il se conformera aux règles de l’Union européenne sur Android et Chrome

Tout comme Apple l’a fait avec iOS 17.4, Google devra également adapter Android et Chrome au DMA. Les nouvelles règles de l’Union européenne sont claires et nécessitent des modifications des systèmes et des services. Pour montrer ce qui est modifié, Google a révélé comment Android et Chrome vont changer.

Gros changements de Google vers le DMA

Google doit adapter ses services et applications au DMA créé par l’Union européenne et a annoncé comment il le fera. Cette nouvelle norme vise à promouvoir une concurrence loyale sur le marché numérique, en régulant les pratiques des grandes entreprises technologiques, ou à la limite, en les adaptant pour une meilleure concurrence.

Les utilisateurs d’Android peuvent s’attendre à un moyen plus simple de modifier leur moteur de recherche ou leur navigateur préféré. Google introduit également de nouveaux écrans de choix, basés sur de récents tests réussis menés auprès d’experts. Cette fonctionnalité sera également bientôt disponible sur Chrome pour les utilisateurs de bureau et iOS.

Android et Chrome avec plusieurs nouvelles fonctionnalités

Il sera également possible d’annuler complètement le lien Google si l’utilisateur préfère ne pas partager ses données entre les différents produits et services de l’entreprise. Cette option sera disponible conjointement avec de nouvelles bannières de consentement demandant une approbation explicite pour la création de liens.

De plus, les utilisateurs disposeront d’une plus grande flexibilité dans le choix des stores et des applications, y compris la possibilité de télécharger et d’utiliser des options en dehors du Google Play Store. Il existe également la promotion d’offres en dehors des applications, donnant aux développeurs la possibilité de promouvoir directement des offres et des options à bas prix disponibles dans d’autres stores ou sur leurs sites Web.

Les règles veulent une meilleure concurrence

Le géant de Mountain View a mis en avant sa promesse de créer des produits faciles à utiliser, innovants et sûrs. Dans le même temps, il a reconnu les « compromis difficiles » qu’implique le respect du DMA. Ces compensations peuvent impacter les utilisateurs et les entreprises.

Ces changements entrent en vigueur demain, le 7 mars 2024, pour les utilisateurs de l’Espace économique européen. Google a collaboré avec la Commission européenne, les parties prenantes du secteur et les associations de consommateurs tout au long du processus de conformité.