OpenAI répond à la demande d’Elon Musk : « il a voulu prendre le contrôle total de l’entreprise »

Il y a quelques jours, Elon Musk a une fois de plus fait les gros titres en intentant un procès contre OpenAI dans le but de licencier Sam Altman et de reprendre le contrôle de ce qui était autrefois une start-up. Maintenant, OpenAI lui a répondu, souhaitant montrer leur version de l’histoire au public afin de démontrer que l’attitude d’Elon Musk était la cause de son départ ultérieur de l’entreprise.

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk se retrouve dans de tels procès. En fait, son acquisition de Twitter, désormais X, a entraîné une série de procès qu’il devra affronter à l’avenir, dont un simplement pour l’utilisation de X en tant que marque.

Cela dit, examinons la réponse donnée par l’équipe des fondateurs d’OpenAI – ceux qui sont encore dans l’entreprise – car elle est assez controversée.

Elon Musk contre OpenAI : voici comment la société d’IA a répondu

Les fondateurs d’OpenAI sont plongés dans le développement de l’une des technologies les plus avancées du moment. Ils possèdent la meilleure IA en termes de puissance et de performance. Mais maintenant, ils ont uni leurs forces pour dénoncer l’attitude dictatoriale d’Elon Musk au sein de l’entreprise, voulant accumuler tout le pouvoir au point où personne ne pourrait rivaliser avec son pouvoir.

En fait, ils affirment qu’il voulait être le PDG de l’entreprise et envisageait même de la fusionner avec Tesla, en étant toujours l’actionnaire majoritaire et en ayant un contrôle absolu sur le conseil d’administration de l’entreprise afin que personne ne puisse s’opposer à lui, comme le rapporte The Verge.

Dans le message écrit par les fondateurs d’OpenAI Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, Sam Altman et Wojciech Zaremba, nous trouvons une perspective très différente de ce qu’Elon Musk affirmait il y a quelques jours :

En discutant d’une structure à but lucratif pour faire avancer notre mission, Elon voulait nous fusionner avec Tesla et avoir un contrôle total. La majorité du capital initial, le contrôle du conseil d’administration et être le PDG de l’entreprise. Nous ne pouvions pas accepter ces termes dans une entreprise à but lucratif avec Elon car cela allait à l’encontre de la mission de ne pas laisser un individu avoir un contrôle total sur OpenAI.

Le fait que personne n’ait un contrôle total sur OpenAI a généré de nombreuses rumeurs de luttes internes parmi les fondateurs de l’entreprise. Bien que certains fondateurs soient partis il y a quelque temps, affirmant que l’environnement de travail était très bon et n’avait rien à voir avec des conflits entre les fondateurs, comme c’est le cas avec Andrej Karpathy.

Le licenciement de Sam Altman, son embauche ultérieure par Microsoft et en fin de compte son retour chez OpenAI sont des indications claires qu’en interne, l’entreprise peut être assez difficile à gérer et traversera des périodes très tumultueuses. Cependant, la version offerte par OpenAI n’est pas très différente de la manière dont Musk gère toutes ses entreprises.