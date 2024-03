Pourquoi Instagram et Facebook ont-ils cessé de fonctionner dans le monde entier : les fausses nouvelles sur les pirates informatiques

Pendant près de deux heures, les utilisateurs d’Instagram et de Facebook n’ont pas pu accéder à leurs profils. Les plateformes ont connu une panne due à un problème technique. Pendant ce temps, toutes sortes d’hypothèses fleurissent sur les réseaux sociaux.

Après-midi du 5 mars, Facebook et Instagram ont connu l’une des pannes les plus graves de ces derniers temps. Les utilisateurs ont été déconnectés de leurs comptes et n’ont pas pu accéder à leurs profils pendant plus de deux heures. Les premiers signes de la panne ont commencé vers 16h00 et ce n’est qu’autour de 17h30 que les problèmes ont commencé à se résoudre. Au grand bonheur d’Elon Musk. Cette fois-ci, il y a eu une différence par communiqué aux autres pannes : il a été nécessaire de saisir à nouveau ses identifiants pour accéder à nouveau au profil.

Cette circonstance a soulevé quelques doutes. Sur WhatsApp, une plateforme épargnée par la panne, des messages de « techniciens HP » ont également été reçus parlant d’attaques de hackers. Il y a aussi eu des hypothèses liant l’attaque aux dommages aux câbles internet en mer Rouge, attribués aux Houthis. Toutes ces hypothèses n’ont pas trouvé beaucoup d’écho dans la réalité.

Les théories des attaques de hackers

Un lecteur nous a signalé un message transféré via WhatsApp peu de temps après la panne. L’heure du message est marquée à 17h47. Le texte dit : « Les serveurs de FB ont été piratés. Nous, HP, avons tout fermé pour ne pas être attaqués. Ne vous connectez pas car il y a des pages de phishing pour récupérer les données ». Et puis : « Des millions de données volées, vous n’avez pas accès pendant quelques heures ».

Pour l’instant, cette nouvelle ne trouve aucune confirmation en dehors de ces mots. De plus, la stratégie des fausses pages pour récupérer les données serait également intéressante. Les utilisateurs sont déconnectés d’une plateforme, puis lorsqu’ils essaient de se reconnecter, ils se retrouvent sur une fausse page où on leur demande vraiment d’entrer leurs données.

Le problème est que les choses ne se sont pas passées exactement ainsi. Après la déconnexion, les utilisateurs se sont retrouvés sur la page officielle de Facebook. En effet, sur les smartphones, les systèmes de remplissage automatique des mots de passe ont reconnu la plateforme et ont automatiquement écrit les identifiants. Si vous n’avez pas réussi à vous connecter immédiatement, c’est simplement parce que le site était toujours en panne.

Les câbles sous-marins et les rebelles Houthis

Écartons toutes les hypothèses possibles sur les attaques des rebelles Houthis. Début février, les rebelles Houthi ont menacé de couper les câbles internet situés au fond de la mer Rouge. En effet, certains câbles par lesquels passe le trafic internet mondial passent par là. Ces dernières semaines, les câbles ont effectivement été endommagés, mais il n’est pas clair qui est responsable de l’attaque.

Dans une interview accordée à Roberto Cusani, professeur d’ingénierie des télécommunications, publiée sur Netcost-security.fr, nous avons expliqué que la structure d’internet est beaucoup plus complexe. Couper un câble ne suffit pas à détruire les communications. Même en coupant plusieurs câbles, il serait possible de causer au maximum des dommages à tout le trafic internet d’une zone, pas seulement celui lié aux plateformes spécifiques.

La version de Meta

La panne du 5 mars n’a pas été la pire que nous ayons vue dans l’histoire de Facebook. Le 4 octobre 2021, Facebook, Instagram et WhatsApp ont connu une panne qui a duré sept heures. Selon la plateforme Netblocks, cet arrêt a causé un préjudice de 1 129 959 864 dollars. À l’époque, les dégâts étaient si importants que les employés n’arrivaient même pas à passer les badges pour entrer dans l’entreprise.

En dehors des spéculations, pour l’instant, on peut encore imaginer que c’était simplement un problème technique. Facebook et Instagram sont des plateformes toujours en évolution, tant pour suivre le marché avec de nouvelles fonctionnalités (surtout Instagram) que pour se mettre à jour en fonction des règles de confidentialité et de protection des données.

Andy Stone, responsable des communications chez Meta, a écrit sur X : « Un problème technique a causé des difficultés d’accès à certains de nos services. Nous avons résolu le problème le plus rapidement possible pour toutes les personnes concernées et nous nous excusons pour tout désagrément. »