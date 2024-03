Les ventes d’iPhone d’Apple en Chine chutent de 24 % alors que Huawei et Honor se développent

La Chine est l’un des marchés de smartphones les plus importants pour Apple et l’iPhone. L’entreprise a dominé les ventes sur ce marché et garantit ainsi une part importante de ses bénéfices. Ce scénario semble désormais changer, avec une baisse des ventes et une concurrence croissante de Huawei et Honor.

Les ventes de pommes ont chuté de 23 % en Chine

En plus de dominer son marché national, les États-Unis, Apple domine de nombreux autres marchés. L’un des plus importants, et d’où proviennent une grande partie de ses ventes, est la Chine, où elle a toujours réussi à rester au sommet et à faire en sorte que l’iPhone soit le choix de la majorité des consommateurs, sur un marché encore très proche de ses marques.

Dans un contexte où les ventes de smartphones ralentissent, des nouvelles apparaissent selon lesquelles Apple perd du terrain. Les données de Counterpoint révèlent qu’Apple a terminé les premiers jours de 2024 avec un ralentissement significatif des ventes.

D’après ce qui a été révélé, les expéditions d’Apple ont chuté de 24 % par rapport à l’année dernière. Pour justifier cette situation, les analystes de Counterpoint l’associent à une forte concurrence sur le marché haut de gamme et à une tendance des consommateurs de marques à conserver plus longtemps leur smartphone.

Les smartphones Huawei et Honor se développent

Huawei et Honor sont les deux seules entreprises à enregistrer une croissance positive en termes de ventes. Les livraisons de Huawei ont augmenté de 64 %, tirées par la demande pour la famille Mate 60, tandis que Honor a enregistré une croissance de 2 %. Huawei s’est classé deuxième en termes d’expéditions au cours des six premières semaines de 2024, juste derrière Vivo, tandis que Honor s’est classé troisième.

Vivo et Xiaomi complètent le top 5 des marques de smartphones en termes d’expéditions au cours de la période en question analysée par Counterpoint. Les analystes de la société s’attendent à ce que la croissance négative se poursuive tout au long du premier trimestre de cette année.

Vue d’ensemble, les données de Counterpoint montrent une baisse à deux chiffres des expéditions globales entre le 1er janvier et le 11 février par rapport à l’année dernière. La faible confiance des consommateurs et le manque de lancements prestigieux sont les deux principales raisons de ce début d’année décevant pour Apple.