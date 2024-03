Horizon Forbidden West arrive sur PC le 21 mars, nécessite 150 Go de stockage et 16 Go de RAM

Quelque chose à espérer: Les propriétaires de PlayStation 5 ont salué Horizon Forbidden West comme l’un des titres les plus impressionnants visuellement de la console – une réputation qui a suscité un certain intérêt en ce qui concerne la configuration système requise pour la version PC. Bien qu’il ne s’agisse pas de la version récente la plus légère, la suite post-apocalyptique en monde ouvert n’est pas aussi exigeante que certains auraient pu l’espérer.

L’exigence la plus exigeante du port PC d’Horizon Forbidden West est de 150 Go d’espace de stockage. Le minimum de 16 Go de RAM est également légèrement inhabituel, mais le jeu ne recommande pas plus que cela, et toute personne possédant au moins un hardware de milieu de gamme récent ne devrait avoir que peu de problèmes pour exécuter le jeu.

Sans surprise, la recommandation d’une GeForce RTX 3060 ou d’une Radeon RX 5700 pour jouer au titre en 1080p natif représente un saut générationnel par rapport à son prédécesseur – Horizon Zero Dawn. Cependant, un 3070 ou un RX 6800 devrait gérer 60 ips en 1440p natif, tandis que Guerrilla Games suggère un 4080 ou un 7900 XT pour un gameplay 4K. Les caractéristiques ne tiennent pas compte de la super-résolution, ce qui pourrait faire grimper chaque GPU répertorié d’un rang. Comme d’habitude pour les conversions PC de Sony, le jeu prend en charge FSR, XeSS, la mise à l’échelle et la génération d’images DLSS, ainsi que le DLAA.

Cliquez pour agrandir

À l’extrémité inférieure du spectre hardware, le studio de portage Nixxes a confirmé qu’il avait optimisé Forbidden West pour les appareils portables, ce qui implique qu’il sera vérifié Steam Deck au lancement et fonctionnera bien sur l’Asus ROG Ally. La prise en charge des appareils portables explique probablement le préréglage minimum de 30 ips 720p, qui pour les ordinateurs de bureau répertorie une GTX 1650 ou un RX 5500XT avec seulement 4 Go de VRAM.

Les paramètres visuels modifiables incluent les textures, le niveau de détail, les ombres, l’eau, le terrain, le champ de vision, le flou de mouvement, le flou radial, les reflets d’objectif, la floraison, la vignette, etc. La prise en charge des formats d’image ultra-larges 21:1, 32:9 et 48:9 (tri-moniteur) est devenue la norme chez Sony, tout comme le retour du contrôleur Dual Sense. De plus, le port inclut la prise en charge de DirectStorage.

Les précommandes pour Horizon Forbidden West Complete Edition sont déjà ouvertes pour 59,99 $. Toutes les copies incluent le pack d’extension Burning Shores, qui ajoute une nouvelle zone et de nouvelles quêtes au jeu principal. Une bande-son numérique, un livre d’art et une bande dessinée numérique sont également fournis en standard. Pendant ce temps, les préachats sont accompagnés de ressources et de cosmétiques exclusifs. Le jeu sera lancé sur Steam et Epic Games Store le 21 mars.

Dans le même ordre d’idées, des sources ont déclaré au co-fondateur de XboxEra et divulgateur connu, Nick Baker, que des informations concernant un portage PC de Ghost of Tsushima pourraient émerger très bientôt.



