Samsung a mis en avant une vidéo en pensant qu’elle avait été filmée avec le Galaxy S24 Ultra… mais non !

Comme il s’agit de deux grandes marques qui s’adressent au même marché, la concurrence est naturelle et, dans le cas de Samsung et Apple, féroce. Aujourd’hui, dans une situation ridicule, Samsung a fait l’éloge d’une vidéo qu’il pensait à tort avoir été filmée par un Galaxy S24 Ultra, sa machine la plus récente. Mais après tout, non…

Les marques sont très présentes sur les réseaux sociaux, brisant une barrière qui existait auparavant. Aujourd’hui, même les entreprises les moins irrévérencieuses choisissent d’être proches du public, en contactant directement leurs clients et en renforçant la relation.

C’est dans l’un de ces partages que Samsung Brasil s’est senti, disons, mal… La semaine dernière, la qualité d’une vidéo publiée sur X a suscité les éloges de la marque pour son Galaxy S24 Ultra. En portugais, il a répondu à l’auteur du contenu : « Je suis juste venu montrer la puissance de mon Galaxy S24 Ultra. »

Bien qu’il s’agisse d’un smartphone effectivement puissant, force est de constater que ce n’est pas un S24 Ultra qui a capturé la vidéo, ni aucun autre appareil signé par Samsung. À son tour, la vidéo a été filmée à partir d’un iPhone 13 Pro Max, vieux d’environ deux ans. Pour le prouver, l’auteur a partagé les détails du contenu.

D’après les commentaires, où celui de Samsung Brésil n’est plus disponible, on peut voir la surprise des utilisateurs eux-mêmes, qui pensaient également qu’il s’agirait d’images du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Cette situation n’a peut-être aucun impact sur aucune des marques, mais elle est en réalité ridicule. D’ailleurs, dans les commentaires, de nombreuses blagues sont déjà faites sur le sujet.