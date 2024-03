Howl, un jeu de stratégie au tour par tour, a déjà une date d’arrivée sur les mobiles Android et iOS

Ce titre de stratégie tactique se déroule dans un monde inspiré d’un conte de fées et a maintenant une date d’arrivée sur mobiles

Howl arrivera sur Android et iOS

Il est de plus en plus courant que des jeux vidéo déjà sortis sur consoles et PC finissent par arriver sur mobiles tôt ou tard, nous pouvons même voir comment de grands titres font de même, comme ceux déjà sortis sur les iPhone 15 Pro, c’est-à-dire Death Stranding et les deux derniers Resident Evil (à la fois Village et le remake du quatrième opus). Évidemment, cela va augmenter et pas seulement sur les appareils Apple, car Android va également recevoir de grands titres, comme c’est le cas de Call of Duty: Warzone Mobile, qui sortira sur les deux systèmes. Quoi qu’il en soit, nous sommes ici pour vous parler d’une autre proposition qui arrivera sur les smartphones ce mois-ci, après avoir été disponible sur consoles depuis un certain temps.

Pour être plus précis, nous parlons de Howl, un conte populaire tactique développé par le studio Mi’pu’mi, qui arrivera le 21 mars prochain sur Android et iOS. Sans aucun doute, l’un des aspects les plus remarquables de cette proposition, en plus du fait qu’elle semble être une approche très intéressante dans le genre de la stratégie, est son style artistique, qui a attiré beaucoup notre attention.

Howl arrivera sur mobiles le 21 mars

Comme vous pouvez le voir, la bande-annonce que nous vous montrons appartient à sa sortie initiale en novembre 2023, lorsqu’il est sorti sur PC et Nintendo Switch, puis a fini par sortir sur PlayStation et Xbox en janvier de cette année. Pour l’instant, du moins, il n’y a pas de bande-annonce de sa version mobile en tant que telle, mais en voyant la bande-annonce partagée, nous pouvons déjà voir à quoi nous attendre sur les smartphones, car nous ne pensons pas que la proposition sera modifiée dans cette version.

Il convient de mentionner qu’il semble que nous pourrons télécharger gratuitement l’application et la tester, puis l’acheter sous forme complète dans l’application. Apparemment, du moins sur l’App Store d’iOS, Howl pourra être acheté complètement pour 3,99 dollars (que nous supposons être également son prix en euros). Pendant ce temps, sur cette plateforme mentionnée, il est déjà possible de précommander ce jeu de stratégie au tour par tour. Sur Android, sa page dans le Google Play Store n’est pas encore disponible, il faudra donc attendre sa sortie le 21 mars prochain.

En ce qui concerne Howl, nous pouvons indiquer qu’il se déroule dans un monde inspiré d’un conte de fées, dans lequel une épidémie acoustique a dévasté la terre. Cependant, c’est là que le protagoniste de cette proposition entre en jeu, qui est sourd et n’est pas affecté par ladite épidémie. Notre tâche en tant que joueurs sera de mener cette héroïne à travers 60 niveaux stimulants dans lesquels nous devrons éviter plusieurs meutes de loups, qui sont les victimes de l’épidémie, en utilisant la meilleure stratégie possible. De plus, son style artistique est très accrocheur et captivera plus d’un joueur.

Ce titre de stratégie tactique nous permettra de mettre en file d’attente des actions et des déclencheurs qui nous serviront en fonction de la manière dont nous anticipons les mouvements de nos ennemis, quelque chose que nous ne saurons pas avec certitude. C’est une approche très intéressante que connaissent bien les joueurs de jeux de société et de rôle tels que Dungeons & Dragons, par exemple. Tout cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que Howl arrivera sur Android et iOS le 21 mars.