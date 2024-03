Apple lance les nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces avec puce M3

Apple a annoncé aujourd’hui sa nouvelle génération de la gamme M3 MacBook Air, dans les tailles 13 et 15 pouces. Les nouveaux modèles sont disponibles à la commande à partir d’aujourd’hui et seront expédiés à partir du 8 mars.

Nouveau MacBook Air avec puce M3

Ce matin encore, nous avions mentionné que les nouveaux produits en préparation, parmi lesquels ces nouveaux Mac, pourraient être lancés sans que la société de Cupertino ait à faire une Keynote.

Eh bien, Apple vient de présenter les nouveaux MacBook Air 13 pouces et 15 pouces avec puce M3. Les ordinateurs portables sont dotés de la puce M3 avec des performances CPU et GPU plus rapides, un moteur neuronal mis à jour et une connexion Wi-Fi jusqu’à deux fois plus rapide.

Désormais, la puce prend également en charge la connexion de jusqu’à deux écrans externes simultanément, compensant enfin l’une des rares régressions dans la transition d’Intel vers Apple Silicon… en quelque sorte.

La principale caractéristique de pouvoir connecter deux écrans en même temps présente un petit inconvénient… cela ne fonctionne que lorsque le couvercle de l’ordinateur portable est fermé. Cela signifie qu’il est désormais possible d’avoir une configuration de bureau MacBook Air avec deux écrans externes, mais l’ordinateur portable doit être en mode clapet. Si le couvercle est ouvert, l’écran de l’Air est allumé et il n’est possible d’avoir qu’un seul écran externe actif, tout comme sur les modèles M1 et M2 précédents.

Il s’agit d’une amélioration pour l’ère Apple Silicon du MacBook Air, mais elle est encore en retard par rapport à ce qui était possible sur l’Intel Air – sur ceux-ci, nous pouvions connecter deux écrans externes et également utiliser activement le propre écran de l’ordinateur portable.

En ce qui concerne les spécifications, le MacBook Air M3 dispose d’un processeur à 8 cœurs plus rapide combiné à un GPU jusqu’à 10 cœurs. Apple qualifie également le nouvel Air de « meilleur ordinateur portable grand public au monde pour l’IA » grâce à l’inclusion d’un moteur neuronal à 16 cœurs plus rapide.

Les radios Wi-Fi ont été mises à jour pour prendre en charge le Wi-Fi 6E, ce qui permet des vitesses de transfert maximales théoriques deux fois plus rapides que la génération précédente.

La conception globale du MacBook Air M3 est identique à celle du modèle M2, avec un écran à cadre fin avec une encoche pour la caméra et un châssis plat. Il s’agit d’une mise à jour solide des spécifications pour les modèles 13 pouces et 15 pouces.

Les modèles 13 pouces et 15 pouces sont disponibles en Midnight, Starlight, Space Grey et Silver.

La couleur Midnight présente un joint anodisé pour réduire les empreintes digitales visibles, comme introduit sur le MacBook Pro M3 l’automne dernier.

Les nouveaux ordinateurs portables peuvent être commandés dès aujourd’hui sur la boutique en ligne d’Apple. Le MacBook Air 13 pouces avec M3 démarre à 1579 euros et le modèle 15 pouces démarre à 1809 euros.