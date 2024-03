Apple Watch a permis de révéler des caillots de sang dans les poumons non détectés par l’hôpital

Vous pouvez activer les alertes de fréquence cardiaque sur votre Apple Watch pour recevoir des avertissements concernant une fréquence cardiaque rapide, lente ou irrégulière.

Avertissements de fréquence cardiaque rapide ou lente

Si votre fréquence cardiaque reste supérieure ou inférieure à un certain nombre de battements par minute (BPM), votre Apple Watch peut vous envoyer un avertissement. Ces notifications ne sont disponibles que sur Apple Watch Series 1 ou version ultérieure, à partir de 13 ans.

Vous pouvez activer les alertes de fréquence cardiaque la première fois que vous ouvrez l’application Fréquence cardiaque sur votre Apple Watch, ou à tout moment plus tard sur votre iPhone :

Sur votre iPhone, ouvrez l’application Apple Watch. Appuyez sur l’onglet Ma montre, puis appuyez sur Cœur. Appuyez sur Fréquence cardiaque élevée, puis sélectionnez une valeur BPM. Appuyez sur Fréquence cardiaque faible, puis sélectionnez une valeur BPM.

Avertissements de rythme cardiaque irrégulier

La fonction d’avertissement de fréquence cardiaque irrégulière de l’Apple Watch lira occasionnellement votre rythme cardiaque pour rechercher un éventuel rythme cardiaque irrégulier qui pourrait être un signe de fibrillation auriculaire (A-Fib). Découvrez comment activer les avertissements de fréquence cardiaque irrégulière. Les avertissements de rythme cardiaque irrégulier ne sont actuellement disponibles que dans certains pays et régions. Vous pouvez également trouver la version de la fonction d’avertissement de fréquence cardiaque irrégulière.

Ce dont vous avez besoin pour activer les avertissements de fréquence cardiaque irrégulière

Assurez-vous que les avis sont disponibles dans votre pays ou région. Découvrez où sont disponibles les avertissements de rythme cardiaque irrégulier.

Mettez à jour votre iPhone avec la dernière version d’iOS et votre Apple Watch avec la dernière version de watchOS.

Ces avertissements ne sont pas destinés aux personnes ayant reçu un diagnostic de fibrillation auriculaire.

Ces avis ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes de moins de 22 ans.

L’historique FA ne peut pas être activé.

Comment activer les avertissements de rythme cardiaque irrégulier

Assurez-vous que le logiciel de votre iPhone et de votre Apple Watch est à jour. Sur votre iPhone, ouvrez l’application Santé. Appuyez sur l’onglet Explorer, puis accédez à Coeur > Avertissements de fréquence cardiaque irrégulière. Après avoir configuré les avertissements de fréquence cardiaque irrégulière, vous pouvez les activer ou les désactiver dans l’application Apple Watch sur votre iPhone : ouvrez l’application Apple Watch, appuyez sur l’onglet Ma montre, puis accédez à Coeur > Fréquence cardiaque irrégulière.

Que faire lorsque vous recevez un avertissement

Si vous recevez un avertissement, cela signifie que la fonction d’avertissement de fréquence cardiaque irrégulière de l’Apple Watch a identifié un rythme cardiaque irrégulier suggérant une fibrillation auriculaire (A-fib), confirmé par plusieurs lectures.

Si un médecin n’a pas diagnostiqué votre A-Fib, vous devriez consulter un médecin. Si un médecin vous a diagnostiqué une ABP, découvrez comment suivre votre historique de FA sur Apple Watch.

Comment fonctionnent les avertissements de rythme cardiaque irrégulier

La fonction d’avertissement de fréquence cardiaque irrégulière de l’Apple Watch lira occasionnellement votre rythme cardiaque pour rechercher un éventuel rythme cardiaque irrégulier qui pourrait être un signe de fibrillation auriculaire (A-Fib). Normalement, cette lecture a lieu lorsque vous ne bougez pas, pour garantir des résultats plus fiables. Le nombre de lectures quotidiennes et le temps écoulé entre les lectures varieront en fonction du niveau d’activité.

À propos de l’Afib (fibrillation auriculaire)

FibA est un type de rythme cardiaque irrégulier dans lequel les battements des cavités supérieures et inférieures du cœur ne sont pas synchronisés.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, environ 2 % des personnes de moins de 65 ans et 9 % des personnes âgées de 65 ans et plus souffrent d’AFIB. Les irrégularités du rythme cardiaque deviennent plus fréquentes avec l’âge. Certaines personnes atteintes d’Afib ne présentent aucun symptôme. D’autres personnes présentent des symptômes pouvant inclure un rythme cardiaque rapide, des palpitations, de la fatigue ou un essoufflement.

L’afib est une maladie chronique, mais le temps passé en afib peut varier. Les personnes atteintes de PBA mènent souvent une vie saine et active. La durée pendant laquelle votre cœur est en Afib peut potentiellement être réduite grâce à une activité physique régulière, à une alimentation saine et adaptée à la maladie, à un poids santé et au traitement d’autres problèmes médicaux susceptibles d’aggraver l’afib. S’il n’est pas traité, l’Afib peut provoquer une insuffisance cardiaque ou la formation de caillots sanguins, ce qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral. La FibA peut être contrôlée grâce à des médicaments et à une surveillance médicale. Les problèmes de santé antérieurs peuvent être évités grâce à un diagnostic et un traitement précoces.

Aspects à prendre en compte