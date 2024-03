Un complément alimentaire municipal améliore les fonctions cognitives en seulement 12 semaines

Une équipe internationale de chercheurs a découvert qu’un supplément de fibres végétales peut améliorer la fonction cérébrale chez les personnes de plus de 60 ans. Ceux qui ont pris des prébiotiques, considérés comme sûrs et peu coûteux, ont obtenu de meilleurs résultats aux tests cognitifs, y compris ceux indiquant la maladie d’Alzheimer. L’essai a été mené avec 36 paires de jumeaux.

Une nouvelle étude a révélé qu’un supplément courant de fibres végétales (prébiotiques) peut considérablement améliorer la fonction cérébrale chez les personnes de plus de 60 ans. Les participants qui l’ont pris ont obtenu de meilleurs résultats aux tests cognitifs par communiqué à ceux qui avaient pris le placebo. Ce qui rend cette recherche particulièrement significative, c’est qu’elle a impliqué des jumeaux (donc avec une base génétique identique) à qui les prébiotiques, qui sont des nutriments pour les bonnes bactéries de notre intestin, ont été attribués au hasard. De plus, elle a été menée en double aveugle, ce qui indique que même les chercheurs ne savaient pas qui recevait quoi avant la fin de l’étude.

Les résultats suggèrent que ces fibres, considérées comme sûres et peu coûteuses en tant que produit en vente libre, pourraient être extrêmement précieuses pour ralentir le déclin cognitif, caractérisé par une perte de mémoire, des difficultés de langage, des problèmes d’orientation, et bien plus encore. Ce sont des symptômes typiques de la démence sénile, dont la principale forme, la maladie d’Alzheimer, touche plus de 40 millions de personnes dans le monde entier. Récemment, une étude a démontré que les signes de la maladie neurodégénérative peuvent être détectés jusqu’à 18 ans avant le diagnostic (un expert a commenté les résultats pour Netcost-security.fr).

Un groupe de recherche international dirigé par des scientifiques britanniques du King’s College de Londres, en collaboration étroite avec des collègues de divers instituts, a déterminé qu’un supplément courant de fibres améliore la fonction cérébrale chez les personnes de plus de 60 ans. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Mary Ni Lochlainn du Département de recherche sur les jumeaux de l’université anglaise, sont parvenus à ces conclusions après avoir impliqué 36 paires de jumeaux âgés de plus de 60 ans (majoritairement des femmes) dans une étude contrôlée par placebo, randomisée et en double aveugle. Les jumeaux ont été répartis en deux sous-groupes : l’un a reçu au hasard un supplément courant composé de deux prébiotiques, les fibres végétales connues sous le nom d’inuline et de fructo-oligosaccharides (FOS), pendant 12 semaines ; l’autre a reçu un placebo. Ils ont également tous reçu des exercices de résistance et un supplément protéique à base d’acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA).

Les chercheurs ont analysé la fonction physique et la cognition des participants grâce à des visites vidéo, des questionnaires en ligne et des tests cognitifs à distance. Si le supplément de fibres n’a offert aucun avantage sur les capacités physiques, les bénéfices sur la fonction cognitive ont été statistiquement significatifs. Les jumeaux qui l’avaient pris ont en effet obtenu de meilleurs scores aux tests de la fonction cérébrale. Les résultats obtenus au test d’appariement d’associations, qui est un indicateur précoce de la maladie d’Alzheimer, sont particulièrement intéressants, comme l’ont souligné les auteurs de l’étude. De meilleurs scores ont également été obtenus dans les tests de temps de réaction et de traitement. Les chercheurs ont également observé un changement dans le microbiote intestinal du groupe de jumeaux traités avec le supplément, avec une augmentation de la « bonne bactérie » Bifidobacterium. Des études cliniques et précliniques menées auparavant avaient trouvé des corrélations positives entre les concentrations de Bifidobacterium et l’efficacité cognitive.

« Nous sommes enthousiastes de constater ces changements en seulement 12 semaines. Cela représente une énorme promesse pour améliorer la santé du cerveau et la mémoire chez notre population vieillissante. Découvrir les secrets de l’axe intestin-cerveau pourrait offrir de nouvelles approches pour vivre plus sainement et plus longtemps », a déclaré le Dr Ni Lochlainn dans un communiqué de presse. « Ces fibres végétales, qui sont pas cher et disponibles comme produits en vente libre, pourraient apporter des bienfaits à un large groupe de personnes en ces temps économiquement difficiles. Elles sont sûres et acceptables. Notre prochaine tâche est de voir si ces effets sont soutenus pendant des périodes plus longues et chez des groupes plus importants de personnes », a déclaré le professeur Claire Steves, co-auteur de l’étude. Les détails de la recherche « Effect of gut microbiome modulation on muscle function and cognition: the PROMOTe randomised controlled trial » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Nature Communications.