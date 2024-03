Steam atteint un nouveau record de plus de 34 millions d’utilisateurs simultanés

Qu’est-ce qui vient de se passer? Steam a battu son propre record du plus grand nombre de joueurs simultanés au cours du week-end, lorsque plus de 34 millions d’utilisateurs se sont connectés simultanément à la plateforme. La nouvelle référence a dépassé l’ancien chiffre le plus élevé de Steam, établi en janvier 2024, lorsque la vitrine numérique signalait plus de 33 millions d’utilisateurs simultanés.

Les chiffres proviennent de SteamDB, qui affirme que 11 146 564 utilisateurs sur 34 649 583 jouaient activement à un jeu lorsque le record a été établi dimanche. Le titre qui a attiré le plus grand nombre de joueurs au cours de la période record a été le jeu de tir gratuit de Valve, Counter-Strike 2, qui a enregistré 1,4 million de concurrents.

Un autre jeu gratuit de Valve, DOTA 2, arrive en deuxième position avec plus de 727 000 joueurs au cours des dernières 24 heures. PUBG : BATTLEGROUNDS avec plus de 638 000 joueurs, Apex Legends avec plus de 454 000 joueurs et Helldivers 2 avec plus de 431 000 joueurs complètent le top cinq.

Certains des autres jeux qui ont également largement contribué au record incluent des titres populaires comme GTA V, Cyberpunk 2077, Elden Ring et Baldur’s Gate 3, qui comptaient tous plus de 100 000 joueurs simultanés. Le très populaire RPG de survie de style Pokémon, Palworld, qui s’est vendu à 6 millions d’exemplaires dans les six premiers jours suivant sa sortie, a été un autre contributeur majeur au record, avec plus de 250 000 joueurs.

Steam a longtemps été la vitrine numérique par défaut pour les joueurs sur PC, mais sa base d’utilisateurs simultanés a commencé à augmenter il y a exactement quatre ans, en mars 2020, lorsque les verrouillages induits par la pandémie ont permis à un grand nombre de personnes de disposer de suffisamment de temps libre pour passer des heures à jouer à des vidéos. Jeux. Alors que le record de février 2020 était de 19,1 millions de joueurs simultanés, ce nombre a grimpé à 23,6 millions le mois suivant, grâce au moins en partie aux confinements mondiaux.

Le reste de cette année devrait être encore plus excitant pour les utilisateurs de Steam, avec un certain nombre de titres très attendus qui devraient arriver sur la plateforme. La liste comprend le jeu d’horreur et de survie à la première personne STALKER 2: Heart of Chernobyl, qui sera le premier jeu de la franchise depuis la sortie de Call of Pripyat en 2009. Certains des autres titres qui devraient arriver sur Steam dans le Les mois à venir incluent Homeworld 3, Hades II, Manor Lords, Stormgate, et plus encore.

