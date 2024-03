La capitalisation de Dell augmente au milieu de l’histoire d’amour de Wall Street avec l’IA

En un mot: Dell a récemment annoncé ses résultats financiers pour l’exercice se terminant le 2 février 2024. Malgré un ralentissement des performances commerciales globales de l’entreprise, ses initiatives en matière d’intelligence artificielle (IA) ont connu une accélération notable. Cette évolution a été accueillie avec enthousiasme par les actionnaires, qui se sont montrés satisfaits de la nouvelle.

Dell a récemment déclaré que son chiffre d’affaires pour l’exercice 2024 s’élevait à 88,42 milliards de dollars, soit une baisse de 14 % sur un an. Les résultats du dernier trimestre de l’année ont également baissé à 22,32 milliards de dollars (une baisse de 11 %). Selon le directeur de l’exploitation (COO) Jeff Clark, l’exercice 2024 ne s’est pas déroulé comme prévu, mais Dell a pu rester concentré sur « l’excellence opérationnelle » et sur la réalisation d’un « bénéfice par action solide ».

Le géant de la fabrication de PC est déterminé à s’adapter rapidement à un « marché dynamique », a déclaré Clark aux actionnaires, ce qui signifie que l’entreprise se concentre principalement sur l’expansion de ses activités dans « l’opportunité d’IA à forte croissance » du marché du hardware actuel.

La dynamique de Dell avec les serveurs « optimisés pour l’IA » se poursuit, a déclaré Clark, alors que les commandes ont augmenté de près de 40 % de manière séquentielle et que le carnet de commandes a presque doublé. Les serveurs d’IA représentaient 2,9 milliards de dollars dans l’activité globale de Dell pour l’exercice, et la société a expédié pour 800 millions de dollars d’appareils conçus pour les applications d’IA au cours de son dernier trimestre.

Dell est bien positionné dans le domaine de l’IA, a déclaré le directeur de l’exploitation de l’entreprise, et Wall Street était sans réserve d’accord. La capitalisation boursière des échanges boursiers en dehors des heures d’ouverture a augmenté de 16 pour cent malgré la baisse des ventes. La demande en systèmes optimisés pour l’IA est toujours forte, a ajouté Clark, et Dell dispose désormais de toute une gamme de produits dédiés, notamment le rack de serveur phare PowerEdge XE9680 équipé de 8 GPU NVIDIA H100.

Les perspectives à long terme pour les applications d’IA concernent les solutions sur site plutôt que le cloud, a déclaré Dell, car les clients peuvent ainsi protéger leurs données et leurs propriétés intellectuelles des regards indiscrets. Les PC seront « encore plus essentiels » sur ce nouveau marché, car la plupart des travaux quotidiens d’IA seront effectués sur PC.

Dell a indiqué que son infrastructure Solutions Group (ISG) a diminué de 6 % au cours du dernier trimestre de son exercice financier. L’activité serveurs et réseaux a baissé de 2 pour cent, tandis que le stockage a baissé de 10 pour cent. Pendant ce temps, le groupe Client Solutions de la société (qui comprend du hardware de marque tel que des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, ainsi que des périphériques tels que des moniteurs et des projecteurs) a baissé de 11 pour cent. Cependant, les bénéfices ont augmenté de 32 pour cent à 3,195 milliards de dollars, un résultat obtenu grâce à une baisse de 7 pour cent des dépenses d’exploitation.

