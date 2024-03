WhatsApp se rapproche de l’intégration avec d’autres services de messagerie

De nombreux changements seront apportés à WhatsApp dans les prochains jours. Cette application devra s’intégrer à d’autres services de messagerie, suite à la mise en œuvre de la DMA (Digital Markets Law). Les nouvelles arrivent à un rythme élevé qui montrent à quel point cette intégration est presque prête. Regardez cependant ce qui a émergé dans ce domaine.

Quoi de neuf sur DMA sur WhatsApp

DMA modifie l’offre de services et d’applications en Europe. Les règles sont claires et cherchent à apporter une intégration unique de ces services, mettant fin aux monopoles et au contrôle qui existent parfois dans ce domaine. Cela ne s’appliquera pas à tout le monde, mais ce sera quelque chose qui créera une union unique dans le domaine des messages, par exemple.

WhatsApp fait partie des applications qui devront s’adapter et, ayant déjà beaucoup préparé pour le jour du changement. Le plus visible sera l’intégration avec d’autres services de messagerie, ce que le DMA exige et qui devra être réalisé dès le départ.

Avec beaucoup de choses déjà faites, comme nous l’avons montré, il reste encore des détails importants à préparer pour l’une des prochaines mises à jour. Les dernières nouvelles montrent deux points que les utilisateurs pourront utiliser pour gérer cette capacité et avoir encore plus d’informations sur son utilisation.





Contrôler l’accès aux services de messagerie

Dans le premier cas, les utilisateurs pourront voir certaines informations sur les personnes avec lesquelles ils discutent. Étant donné que les noms de profil et les photos ne sont pas disponibles dans les conversations tierces, WhatsApp affichera la photo de profil par défaut et le nom de l’application tierce à l’origine de la conversation.

Dans le second cas, nous avons le contrôle total de cette intégration. Les utilisateurs sont libres d’activer ou non cette option et cela se trouve dans les paramètres. Ceci est important car cela est requis par l’article 7 du DMA. De plus, WhatsApp développe une option pour vous permettre de choisir quelles applications peuvent communiquer, en donnant un contrôle complet sur l’intégration avec d’autres services de messagerie.

Ces nouvelles fonctionnalités, encore en développement, montrent comment WhatsApp se prépare. Ce sera un changement radical qui ouvrira le service de messagerie Meta d’une manière unique. Bien entendu, comme cela a été révélé à plusieurs reprises, il s’agit d’un changement qui ne sera accessible qu’aux utilisateurs utilisant le service en Europe.