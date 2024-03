Warframe pour iOS se met à jour avec le support de 60 FPS et autres améliorations

Les 60 FPS arrivent dans Warframe avec la dernière mise à jour : profitez de ce jeu sur votre iPhone ou iPad

Warframe a débarqué sur iPhone et iPad il y a seulement quelques semaines. Ce jeu gratuit de tir à la première personne a suscité une énorme agitation, devenant l’un des grands titres compatibles avec les appareils mobiles. Les plans du développeur prévoient de lancer des améliorations constantes et aujourd’hui, il vient de recevoir sa grande mise à jour.

Warframe se met à jour pour iOS avec des améliorations déjà disponibles sur iPad et iPhone. Parmi ces nouveautés, on note une amélioration du taux de rafraîchissement avec lequel le jeu peut être apprécié, ce qui est assez drastique pour l’expérience globale de Warframe.

Warframe se met à jour pour iPhone et iPad

Cette petite grande mise à jour permet aux utilisateurs de contrôler le taux de rafraîchissement, en pouvant choisir entre 30, 40, 50 et 60 FPS. Ces options se trouvent dans les paramètres du jeu et peuvent être ajustées selon les préférences de chacun.

Il est étonnant que Warframe n’ait pas été lancé avec la compatibilité 60 FPS, compte tenu que les appareils compatibles avec le jeu sont les iPhones sortis au cours des dernières années et peuvent exécuter le jeu sans aucun problème.

En intégrant la possibilité de jouer à 60 images par seconde, les iPhones les plus récents comme l’iPhone 15 Pro Max offriront une expérience plus agréable. Il en va de même pour les iPads compatibles avec ce jeu.

Ce n’est pas la seule amélioration intégrée avec la mise à jour de Warframe, le développeur a également indiqué qu’il y a eu des ajustements et des changements dans le fonctionnement du jeu afin que l’expérience soit la plus fluide possible.

De plus, si vous jouez également sur ordinateur, il est recommandé de vous connecter à Warframe sur iOS avec le compte utilisateur créé dans Apple, puis de configurer le jeu multiplateforme dans la page dédiée à cet effet.

Vous pouvez télécharger Warframe pour iOS à partir du lien suivant, il n’est pas encore disponible pour Android et le développeur a indiqué qu’il faudra attendre pour pouvoir y jouer sur les téléphones avec le système d’exploitation de Google. Nous rappelons qu’il sera nécessaire d’avoir plus de 104,4 Mo d’espace disponible pour pouvoir installer le jeu avec iOS 14.0 ou iPadOS 14.0 et des processeurs A12 ou supérieurs.