Android Auto vous avertit désormais quelles applications vous ne pouvez utiliser que lorsque la voiture est à l’arrêt

Google a modifié Android Auto et lui a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Ils cherchent à rendre l’interface de cette proposition plus simple à utiliser et, surtout, plus intuitive et adaptée aux utilisateurs. Désormais, d’après ce qui est affiché, Android Auto fournit plus d’informations. Il vous avertit désormais des applications que vous ne pouvez utiliser que lorsque la voiture est à l’arrêt.

Les derniers mois ont été très actifs pour Google en ce qui concerne le développement d’Android Auto. Cette proposition de Google offre toujours plus aux utilisateurs et a été complètement renouvelée au niveau de son interface et de certaines de ses applications et fonctionnalités.

A chaque nouvelle version, de petits changements et de nouvelles fonctionnalités apparaissent, qui peuvent s’améliorer de manière très intéressante, étant accessibles à tous. Les dernières nouvelles montrent comment cela se produit, avec un petit changement, mais qui sera extrêmement utile pour les utilisateurs.

Désormais, comme on peut le constater, les applications qui se limitent à être utilisées lorsque la voiture est à l’arrêt sont désormais bien identifiées. À chacune des icônes de ces propositions est désormais associé un petit P, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être utilisées que dans des situations précises.

De cette façon, les utilisateurs ont une idée plus directe et plus rapide des applications qu’ils peuvent utiliser en conduisant. Android Auto affichait déjà un message lorsqu’ils ne pouvaient pas être utilisés, qui s’affichait lorsque les utilisateurs les appelaient, quelque chose qui existe depuis le début et qui continue d’être présenté.

Tout contrôle de cette nouvelle fonctionnalité relève de la responsabilité de Google et des applications présentes sur Android Auto. Les utilisateurs n’ont pas la possibilité d’activer ou de désactiver la présentation de ce P, et il n’y a pas non plus d’autre configuration associée.

Cette petite nouveauté vient avec la dernière version, sortie il y a quelques jours. Dans cette mise à jour de Google, la nouvelle fonctionnalité de résumé des messages est également présente, qui utilise l’IA pour aider les utilisateurs.