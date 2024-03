Un robot humanoïde brise les barrières : le mouvement de ses mains est naturel et réaliste

Il s’agit d’un progrès assez important pour la science robotique

Sanctuary AI est une entreprise destinée à l’utilisation et à l’amélioration de la robotique et de l’IA | Image : Sanctuary AI

Le mouvement des mains est souvent quelque chose de très compliqué dans le monde des robots. Normalement, ils ont tendance à se déplacer de manière maladroite, lente et en fin de compte, robotique. Alors que, au fil des ans, d’autres aspects ont été considérablement affinés, cet aspect continuait de poser un certain problème qui semble maintenant être résolu. Une entreprise travaillerait sur le robot avec le mouvement des mains le plus sophistiqué à ce jour. Les vidéos sont assez claires à ce sujet et nous allons voir comment ils y sont parvenus.

Un changement dans la façon dont les robots apprennent

Sanctuary AI est une entreprise basée au Canada spécialisée dans le développement de robots humanoïdes connue pour son robot phare, le Phoenix Bot, comme le rapporte New Atlas. Ce robot se distingue par ses mains robotiques qui fonctionnent à des vitesses comparables à celles des humains, une caractéristique que les autres robots du marché n’ont pas et qui semblent plutôt maladroits. Contrairement à des projets comme ceux de Tesla ou du célèbre Figure 01 qui opérera aux États-Unis, qui se sont concentrés sur la capacité de marcher des robots, Phoenix se concentre sur le tronc et les mains, monté sur une plateforme à roues pour se déplacer.

Une caractéristique notable de Phoenix réside dans ses mains hydrauliques, car on utilise généralement des mains fonctionnant avec des moteurs électriques. Ces mains permettent une manipulation précise, rapide et puissante que les autres robots actuellement existants n’ont pas. La conception a été inspirée par l’apprentissage des nourrissons, en observant comment ils interagissent avec leur environnement. En conséquence, Phoenix peut imiter entre 31 et 33 types de prise humaine, montrant un niveau de dextérité manuelle très polyvalent, comme on peut le voir dans la vidéo.

Powered by Carbon, Phoenix is now autonomously completing simple tasks at human-equivalent speed. This is an important step on the journey to full autonomy. Phoenix is unique among humanoids in its speed, precision, and strength, all critical for industrial applications. pic.twitter.com/bYlsKBYw3i — Geordie Rose (@realgeordierose) 28 février 2024

Il s’agit d’un mouvement très naturel, presque humain, où la vallée de l’inquiétant n’est pas aussi marquée que chez les autres robots. Par exemple, Ameca met mal à l’aise certaines personnes lorsqu’elles observent sa réaction faciale ou ses mouvements de mains. Ce qui est totalement différent dans ce cas, où bien que ce soit un robot beaucoup moins humanisé, il a des mouvements assez naturels.

La façon dont Phoenix a appris toutes ces compétences marque un tournant dans la façon dont la robotique peut affecter nos vies. Il s’agit d’un processus d’apprentissage beaucoup plus humain, granulaire et axé sur un processus naturalisé plutôt que sur quelque chose de plus sérieux et de plus prototypique dans ce type d’industries.

En résumé :