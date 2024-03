Les utilisateurs d’Android pourront également partager leurs mots de passe en toute sécurité

Même si les mots de passe disparaissent, nous devrons encore nous occuper de cette forme d’authentification pendant un certain temps. Il existe donc encore des évolutions qui ont du sens, comme nous le verrons. La prochaine nouveauté arrive sur Android et permettra aux utilisateurs de partager leurs mots de passe en toute sécurité.

Google a préparé quelques surprises pour ses utilisateurs dans le domaine de l’authentification et des mots de passe. Vous souhaitez que l’accès soit très simple, tout en conservant des normes de sécurité maximales, garantissant la protection des utilisateurs.

Ainsi, il s’apprête à permettre le partage de mots de passe entre utilisateurs d’Android, ce qui fonctionne déjà sur le bureau. Cette nouvelle fonctionnalité a été découverte dans la dernière version des services Google Play, où il était possible d’activer une nouvelle option de partage de mots de passe.

D’après ce que vous pouvez voir, cette fonctionnalité utilisera le geste de mot de passe de Google, présent sur Android. Là, les utilisateurs auront la possibilité de partager des mots de passe de manière simple et sûre, en limitant leur accès.

Tout sera intégré dans l’interface du gestionnaire de mots de passe, pour être simple à utiliser et garantir son accessibilité. Les destinataires du partage recevront une copie de ces mots de passe et les utiliseront sur les sites Web qui leur sont associés.

Comme vous pouvez le constater, cette option de partage n’apparaîtra que pour les comptes avec mots de passe et non pour les comptes avec clés d’accès. Les clés d’accès utilisent d’autres mécanismes d’authentification et, en tant que telles, ne peuvent pas avoir accès à cette fonctionnalité d’envoi entre utilisateurs.

Reste à savoir quand Google annoncera cette fonctionnalité Android et comment elle pourra être utilisée. Les utilisateurs peuvent recevoir une copie de leurs mots de passe, mais ils peuvent également les recevoir dans le gestionnaire Google sur Android et ainsi être accessibles dans les champs d’authentification des sites Internet.