Qu’est-ce que le navire Caio Duilio et avec quelle arme a-t-il abattu le drone des Houthi

Le Cacciatorpediniere Caio Duilio (D 554) de la Classe Orizzonte de la Marine Militaire a été attaquée par un drone des rebelles Houthis, qui a été détruit à une distance de 6 kilomètres. Une attaque contre un navire militaire italien ne s’était pas produite depuis la Seconde Guerre mondiale. Que savons-nous sur le cacciatorpediniere et avec quelles armes s’est-il défendu.

Le cacciatorpediniere Caio Duilio. Crédit : Ministère de la Défense

Le Ministère de la Défense a annoncé que, dans l’après-midi du 2 mars 2024, le navire de la Marine Militaire italienne « Caio Duilio » en navigation en Mer Rouge a abattu un drone des Houthis, les rebelles yéménites soutenus par l’Iran qui jouent un rôle important dans la crise actuelle au Moyen-Orient. Selon le communiqué du ministère, le drone a été détruit à environ 6 kilomètres du cacciatorpediniere, vers lequel il se dirigeait. Par conséquent, l’abattage a été effectué « dans le cadre du principe de légitime défense », dans le périmètre de l’Opération Eunavfor Aspides de l’Union européenne. Le navire italien deviendra bientôt le navire amiral, sous le commandement du contre-amiral Stefano Costantino, qui aura pour tâche de coordonner la flotte composée de navires de différents pays (Grèce, France, Belgique et Allemagne).

La mission européenne a été approuvée pour garantir la protection du droit international et pour protéger le trafic maritime qui traverse la mer Rouge, cible des Houthis depuis l’attaque d’Israël sur la bande de Gaza. Les intérêts commerciaux sont élevés, mais l’opération a également une grande valeur stratégique dans le contexte des équilibres géopolitiques délicats actuels. L’attaque contre le cacciatorpediniere italien est également un épisode particulièrement significatif, étant donné qu’un navire de la Marine Militaire n’avait pas été pris pour cible depuis la Seconde Guerre mondiale. Voici ce que nous savons sur le Caio Duilio et comment il s’est défendu contre le drone lancé par les Houthis.

Crédit : ItalianLarry

Qu’est-ce que le Cacciatorpediniere Caio Duilio

Comme expliqué par le Ministère de la Défense, le Cacciatorpediniere Caio Duilio a été lancé le 23 octobre 2007 à Riva Trigoso (Gênes) et est entré en service le 3 avril 2009, lorsqu’il a été livré à la Marine Militaire. Son nom est lié à celui du consul romain homonyme qui, en 260 avant J.-C., fit construire une flotte de 120 embarcations avec un pont mobile équipé de crocs (le corbeau) capables de s’accrocher à ceux des ennemis – en l’occurrence les navires carthaginois – et permettre aux soldats d’aborder. La devise du navire est le latin Nomen Numen, qui peut être traduit par « Le nom indique puissance ». Le Caio Duilio est marqué par le sigle alphanumérique D 554, l’indicatif optique utilisé pour classer les navires sous l’égide de l’OTAN.

Techniquement, le navire est un cacciatorpediniere, un type de navire rapide et lourdement armé initialement conçu pour escorter les plus gros navires (menacés par les petites torpilleurs). Bien sûr, le rôle de ces navires a évolué au fil du temps et, grâce aux technologies de dernière génération, ils peuvent remplir de multiples fonctions. Le Caio Duilio est un lance-missiles « particulièrement adapté aux tâches de contrôle de l’espace aérien et de lutte contre les menaces aériennes », explique le ministère de la Défense, par ailleurs, « il est capable d’assumer des fonctions de commandement et de contrôle », grâce aux « nombreux appareils de communication traditionnels et par satellite, dont le récent système Link22, et un système moderne de support au commandement, reconfigurable selon les besoins ». Le navire appartient à la Classe Orizzonte (DDGH) avec trois autres navires : l’Andrea Doria (D 553) italienne et les françaises Forbin (D 620) et Chevalier Paul (D 621). Il s’agit de navires issus d’un projet commun entre plusieurs pays européens.

Selon la fiche technique, le Caio Duilio mesure 152,9 mètres de long et 20,3 mètres de large, tandis que sa vitesse maximale est de 29 nœuds (environ 54 kilomètres par heure) grâce au système de propulsion CODOG basé sur 2 hélices basées sur deux turbines à gaz (GE/Avio LM-2500+) et deux moteurs diesel SEMT Pielstick 12PA6 B-V STC. La puissance est d’environ 55 000 chevaux et l’autonomie atteint jusqu’à 11 300 kilomètres (6 100 milles marins) à une vitesse de 18 nœuds. Il accueille un équipage de 195 marins et est capable d’accueillir des hélicoptères SH90 et EH101 sur son pont d’atterrissage.

Les armes du cacciatorpediniere Caio Duilio

Le fleuron du cacciatorpediniere Caio Duilio est le système de missiles PAAMS (Principal Anti Air Missile System), développé en collaboration entre l’Italie, la France et le Royaume-Unis. Il s’agit d’un système conçu pour contrer les menaces aériennes et missiles, détectées grâce aux radars multifonctions S1850M et EMPAR (European Multifunction Phased Array Radar) ; le premier est capable de suivre jusqu’à 1000 cibles à des distances supérieures à 200 milles marins. Une fois les menaces interceptées, le système de lancement vertical VLS Sylver A-50 (six lanceurs pour 48 cellules) peut lancer jusqu’à huit missiles par seconde (il suffit de 150 millisecondes pour en lancer un). Ceux en dotation sont les Aster 15 et les Aster 30 ; les premiers sont destinés à la défense à courte portée (1,7 – 30 kilomètres), les seconds pour la défense à moyenne portée (plus de 100 kilomètres). Étant donné que le drone des Houthi a été détruit à 6 kilomètres du cacciatorpediniere, il a probablement été abattu par un Aster 15.

Lancement d’un missile Aster. Crédit : ItalianLarry / Wikipedia

Le Caio Duilio est également défendu par trois canons Oto Melara 76/62 SR (portée jusqu’à 9 000 mètres et cadence de tir de 120 coups par minute) ; deux canons Oto Melara Oerlikon KBA 25/80 pour l’affrontement rapproché avec de petits bateaux et similaires, capables de tirer 550 coups par minute avec une portée de 2 000 mètres. Le « paquet » est également complété par la capacité de lancer huit torpilles anti-navires Teseo Mk2/A ; deux lance-roquettes SCLAR-H ; deux lance-torpilles Eurotorp B515/1 MU90. À la lumière de toutes ces caractéristiques et de sa capacité à exercer des fonctions de contrôle et de commandement, il n’est pas surprenant que le cacciatorpediniere italien ait été choisi comme navire amiral pour l’Opération Eunavfor Aspides de l’Union européenne.