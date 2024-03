Google prépare le nouveau « SOS Satellite » pour ses smartphones Pixel

Google s’est imposé comme fabricant de smartphones avec le Pixel. En plus de développer Android, elle prend également les rênes en matière d’équipements qui montrent ce qui peut être réalisé avec ces smartphones. Aujourd’hui, le géant de la recherche prépare le nouveau « SOS Satellite » pour permettre à ses smartphones Pixel de communiquer par satellite.

Google suit les traces d’Apple

Cela fait quelque temps que les fabricants de smartphones, comme Apple ou Huawei, ont commencé à intégrer la communication par satellite dans leurs équipements. L’idée est de compenser le manque de signal des opérateurs et d’aider les utilisateurs dans les moments les plus compliqués où ils ont besoin d’aide.

Bien que d’autres entreprises estiment qu’il est encore tôt pour utiliser cette technologie, la communication par satellite est de plus en plus mature et accessible. Ainsi, il est désormais possible de fournir des services de secours ou des communications d’urgence là où la couverture des communications conventionnelles échoue.





Appel SOS par satellite

Le prochain à adopter cette fonctionnalité et ce support utilisateur semble être Google. Dans une récente mise à jour de Pixel, il est devenu possible de voir une zone appelée SOS Satellite, ce qui peut vous permettre de configurer cette zone.

En réalité, ce n’est pas tout à fait nouveau, c’est une promesse depuis les premières versions de test d’Android 14.

Même s’il n’en est qu’à ses débuts, ce « Satellite SOS » dispose déjà d’un espace très complet accessible à toute personne possédant un Pixel. On retrouve ici une brève description, une explication du fonctionnement de la fonctionnalité et deux boutons qui permettent de « Essayer une démo » ou « Essayer le mode réel ».





Réseau de recherche et de sauvetage Garmin

Il existe également une description de l’assurance Garmin Search and Rescue avec un lien répertoriant les pays pris en charge. Garmin fournit des services d’intervention d’urgence par satellite dans plus de 150 pays sur sept continents.

Pour l’instant, Google fait toujours référence au Pixel au sein du « Satellite SOS », montrant qu’il devrait être exclusif pour le moment. Plus tard, on s’attend à ce que ce soit quelque chose de naturel et accessible à tous sur Android, étant un service de communication par satellite accessible à tous les smartphones dotés de ce système.