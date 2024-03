Bientôt, nous pourrons voir à l’œil nu dans le ciel nocturne l’explosion d’étoiles. La dernière fois était en 1946

Le système stellaire à 3 000 années-lumière de la Terre deviendra bientôt visible à l’œil nu dans le ciel nocturne. Pour la plupart d’entre nous, ce sera la première et la dernière opportunité de voir cette nouvelle, car elle explose environ tous les 80 ans.

La réapparition de T Coronae Borealis

Également connue sous le nom de T CrB, il s’agit d’une « nouvelle ». Cette « nouvelle » est une explosion nucléaire cataclysmique dans une étoile, causée par l’accrétion d’hydrogène à la surface d’une naine blanche, entraînant l’allumage et initiant la fusion nucléaire. Les nouvelles ne doivent pas être confondues avec les supernovas ou les nouvelles lumineuses rouges.

Celle que nous allons maintenant observer a été découverte lors de son occurrence en 1866. Elle s’est rallumée en 1946, lorsque nous l’avons vue pour la dernière fois sans l’aide d’un télescope.

En raison de son activité récente, les astronomes pensent qu’elle le fera à nouveau cette année, quelque part entre maintenant et septembre. Une fois atteint le pic de luminosité, elle sera visible à l’œil nu pendant plusieurs jours (et jusqu’à une semaine avec des jumelles) avant de s’assombrir à nouveau pendant 80 ans.

T CrB est un système stellaire binaire composé d’une géante rouge et d’une naine blanche qui orbitent l’une autour de l’autre à une courte distance. Bien que plus petite, la naine blanche est extrêmement dense et chaude, attirant principalement de l’hydrogène à partir des couches externes de la géante rouge.

Comme mentionné précédemment, à mesure que le disque d’accrétion (le matériau qui s’accumule autour de la naine blanche) grossit, la pression et la température augmentent, déclenchant une réaction thermonucléaire explosive. Cette réaction libère une énorme quantité d’énergie en peu de temps, provoquant une luminosité soudaine dans le cosmos.

De notre point de vue, l’événement ressemble à une nouvelle étoile qui apparaît temporairement dans le ciel, c’est pourquoi nous l’appelons une nouvelle. Comme mentionné ci-dessus, nous ne devons pas la confondre avec une supernova, car il s’agit d’une explosion beaucoup plus énergétique dans laquelle une étoile s’effondre.

Comment pouvons-nous la voir dans le ciel nocturne ?

La T CrB a normalement une magnitude de +10, ce qui est trop faible pour être visible à l’œil nu, mais sa lumière nous parviendra avec une magnitude de +2 pendant l’explosion, une luminosité similaire à celle de l’étoile polaire.

La magnitude apparente est une échelle logarithmique, et diminue à mesure que la luminosité de l’étoile augmente. L’étoile blanche la plus brillante, Sirius, a une valeur de -1,5.

Pour trouver la nouvelle dans le ciel nocturne, vous devrez regarder la Couronne Boréale, une petite constellation en forme d’arc près d’Hercule et de l’Ourse. Vous pouvez la localiser avec une application d’observation des étoiles, comme par exemple SkyView Lite : disponible sur Android et iOS.

T CrB est seulement l’une des cinq nouvelles récurrentes dans notre galaxie, aux côtés de RS Ophiuchi, V1500 Cygni, V838 Monocerotis et V339 Del, découvertes en 2013.